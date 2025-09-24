Las afiliadas de ABC, Sinclair y Nexstar, advierten que no transmitirán a Jimmy Kimmel sin una disculpa previa

Publicado por Sabrina Martin 23 de septiembre, 2025

La polémica en torno a Jimmy Kimmel Live! sigue abierta. Tras las críticas a sus comentarios sobre el asesinato del líder conservador Charlie Kirk, las cadenas Sinclair Broadcasting Group y Nexstar Media Group —dos de los principales operadores de estaciones afiliadas a ABC— advirtieron que no están listas para volver a transmitir el programa si el presentador no se disculpa públicamente, según una fuente.

Exigen disculpa antes del regreso

La semana pasada, Disney suspendió temporalmente Jimmy Kimmel Live! tras la indignación provocada por un monólogo en el que el comediante dijera que , que la “pandilla MAGA” estaba intentando aprovecharse políticamente del asesinato del activista conservador. La reacción fue inmediata: Sinclair y Nexstar cancelaron la transmisión del programa en sus filiales y mantuvieron la presión sobre la cadena matriz.

Aunque Disney anunció el lunes que Kimmel volverá a la pantalla, las televisoras han dejado claro que no están preparadas para reanudar la emisión sin una disculpa claray directa. Ejecutivos de ambas compañías han mantenido conversaciones con Disney y con Turning Point USA (TPUSA), buscando una salida a la controversia.

La posición de TPUSA y la familia Kirk

Fuentes al tanto de las conversaciones destacan que el perdón público que ofreció Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, al presunto asesino de su esposo ha sido un punto de referencia en las conversaciones. Según esa misma fuente, tanto Turning Point USA como las televisoras consideran que, en ese contexto, una disculpa por parte de Kimmel sería un paso necesario para avanzar y dejar atrás la controversia.

Disney busca calmar la situación

Por ahora, ABC no ha compartido con Sinclair y Nexstar el contenido del monólogo que Kimmel presentará en su regreso. Ante esa falta de claridad, las filiales ya han advertido que podrían interrumpir la emisión en varios de sus mercados. La decisión es especialmente significativa porque muchas de esas estaciones se encuentran en zonas donde Donald Trump obtuvo un amplio respaldo en las elecciones de 2024, y donde la figura de Kirk tiene gran apoyo.