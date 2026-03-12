Alerta por tormentas de nieve y riesgo de incendios en varias zonas del país

Publicado por Williams Perdomo 12 de marzo, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una serie de alertas ante un complejo sistema de baja presión localizado sobre las llanuras altas del norte. Este fenómeno provocará condiciones climáticas extremas, incluyendo fuertes vientos y nevadas en la región de los Grandes Lagos Superiores a partir de la noche de este jueves.

Nevadas intensas y ráfagas de viento en los Grandes Lagos

Se anticipa un panorama invernal severo con acumulaciones de nieve que oscilarán entre los 10 y 20 cm. El impacto se verá agravado por ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 110 y 130 km/h.

Antes de que caiga la noche, algunas zonas del norte de las llanuras podrían experimentar una transición meteorológica con una mezcla de nieve y lluvia, dificultando la visibilidad y el tránsito en las carreteras.

Riesgo crítico de incendios y condiciones en las llanuras

El mismo sistema de baja presión extenderá vientos muy fuertes desde las Montañas Rocosas hacia el este. Debido a la combinación de calor y baja humedad, el Centro de Predicción de Tormentas ha declarado un Riesgo Crítico de incendios en las siguientes áreas:

Partes de las llanuras altas centrales.

Sectores de las llanuras del sur.

Para el viernes, se espera que el sistema se desplace hacia el noreste, con posibilidades de nevadas moderadas en el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra.

Río atmosférico en el noroeste del Pacífico

Un patrón activo de río atmosférico impactará el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del norte durante los próximos días, trayendo consigo:

Fuertes lluvias en zonas bajas con riesgo de inundaciones aisladas.

Acumulaciones de nieve de varios pies en elevaciones altas.

Avisos de Ventisca debido a vientos sostenidos de gran intensidad.

Aunque el aire frío del viernes podría traer nieve a zonas más bajas, se prevé que tanto la lluvia como la nieve comiencen a disminuir durante la jornada del sábado.