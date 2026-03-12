Los talentos hispanos que buscan el Óscar en 2026

Publicado por Diane Hernández 12 de marzo, 2026

La 98.ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, una gala que reunirá nuevamente a las figuras más influyentes del cine mundial.

Entre los nominados de este año destacan diversos talentos hispanos que compiten en categorías clave, desde actuación y dirección hasta sonido, animación y áreas técnicas. Su presencia confirma el creciente peso de la región dentro de la industria cinematográfica internacional.

Guillermo del Toro lidera la presencia mexicana

Uno de los nombres más destacados es el del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien vuelve a la carrera por el Óscar con su ambiciosa adaptación de la novela de Mary Shelley, Frankenstein.

La película compite por Mejor Guion Adaptado y Mejor Película, categorías en las que Del Toro participa como guionista y productor. El director, ganador previamente de la estatuilla por The Shape of Water y Guillermo del Toro's Pinocchio, podría ampliar así su historial en los premios de la Academia.

El filme suma además otras nominaciones, incluidas Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi y Mejor Fotografía para Dan Laustsen.

Benicio del Toro vuelve a competir en actuación

En el terreno interpretativo, el actor puertorriqueño Benicio del Toro figura entre los candidatos a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson.

En esta producción comparte pantalla con Leonardo DiCaprio y Sean Penn, quienes también figuran entre los nominados en la categoría.

Del Toro ya obtuvo el Óscar anteriormente por su actuación en Traffic, dirigida por Steven Soderbergh.

La película también suma presencia latina en su equipo creativo con la diseñadora de producción de origen argentino Florencia Martin, nominada en su categoría.

Latinoamérica también brilla en animación

El campo de la animación vuelve a contar con participación latinoamericana.

La productora mexicana Nidia Santiago está nominada por la película animada La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia, dirigida por Liane‑Cho Han y Maïlys Vallade, que compite en la categoría de Mejor Largometraje Animado.

En la misma área destaca también el animador y director de ascendencia mexicana Adrian Molina, conocido por codirigir Coco. Molina participa ahora con la película Elio, producción de Pixar centrada en la historia de un niño obsesionado con el espacio que termina involucrado en una aventura intergaláctica.

Otra figura clave es la productora Yvett Merino, de padres mexicanos, integrante del equipo de Zootopia 2. Merino ya ganó el Óscar previamente por Encanto y ha trabajado en producciones como Moana, Frozen II, Raya and the Last Dragon y Wish.

Presencia latina en documental y sonido

En la categoría de Mejor Cortometraje Documental aparece el fotógrafo colombo-estadounidense Juan Arredondo por Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, una producción que narra la vida del periodista Brent Renaud, fallecido mientras cubría el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En el apartado técnico de Mejor Sonido, el mexicano José Antonio García compite por su trabajo en Una batalla tras otra. Se trata de su tercera nominación, tras haber participado en producciones como Argo y Roma.

Por su parte, el costarricense Felipe Pacheco está nominado por la edición musical de Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

España también destaca con 'Sirât' El cine español llega a la competencia con Sirât, dirigida por Oliver Laxe, que compite en la categoría de Mejor Película Internacional.

​

​El equipo de sonido —integrado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas— ha sido ampliamente reconocido por su trabajo en el filme y obtuvo el premio a Mejor Diseño Sonoro en los Premios del Cine Europeo.

​

​Con estas nominaciones, Laxe se suma a la tradición del cine español que ha brillado en los Óscar, siguiendo la estela de figuras como Pedro Almodóvar y Luis Buñuel.

Brasil también entra en la carrera

Aunque Brasil pertenece a la esfera latinoamericana más que a la hispana, su presencia también se hace notar este año.

El actor Wagner Moura está nominado a Mejor Actor por El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho. La película también compite en Mejor Película Internacional y obtuvo previamente un Golden Globe Awards.

Además, el brasileño Gabriel Domingues compite en Mejor Casting por la misma producción, mientras que su compatriota Adolpho Veloso está nominado a Mejor Fotografía por Train Dreams.