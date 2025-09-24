Un desafiante Jimmy kimmel regresa evitando pedir perdón y con ataques a Donald Trump

Publicado por Israel Duro 24 de septiembre, 2025

El humorista Jimmy Kimmel volvió al frente de su show en ABC fiel a su estilo. Desafiante, evitando en todo momento pedir perdón por las palabras sobre el asesinato de Charlie Kirk que provocaron la suspensión de su programa durante una semana, Kimmel atacó a Donald Trump, acusándole de actos "antiestadounidense" con sus intentos de censurar lo que no le gusta.

Sus primeras palabras fueron para justificarse, que no disculparse: "Comprenderás que nunca fue mi intención ridiculizar el asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso". Dos frases que fueron interrumpidas numerosas veces por el público.

"Entiendo que a algunos les haya parecido inoportuno o poco claro"

Lo más parecido a una disculpa que se le pudo escuchar fue el declarar que no creía en realidad que Tyler Robinson "represente a nadie":

"No fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que - obviamente era un individuo profundamente perturbado. Eso era realmente lo contrario de lo que intentaba decir, pero entiendo que a algunos les haya parecido inoportuno o poco claro, o quizá ambas cosas, y para los que piensen que señalé con el dedo, entiendo por qué están enfadados. Si la situación fuera al revés, es muy probable que yo hubiera pensado lo mismo".

Elogios a Erika Kirk: "Ella le perdonó. Ése es un ejemplo que deberíamos seguir"

Su tono cambió, no obstante, al referirse a la Erika, la viuda de Kirk, y su discurso en el memorial de su marido:

"Ella le perdonó. Ése es un ejemplo que deberíamos seguir. Si crees en las enseñanzas de Jesús, como yo, ahí estaba. Así fue. Un acto desinteresado de gracia. El perdón de una viuda afligida. Me conmovió profundamente. Si hay algo que debamos sacar de esta tragedia para seguir adelante, espero que sea eso".

Ataques a la Administración Trump

Sin embargo, él no parece muy dispuesto a perdonar a quienes le han ofendido, que él personaliza en Donald Trump y su Ejecutivo:

"La amenaza del Gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense. No se puede permitir que nuestra Administración controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

Agradecimiento a quienes le apoyaron y denuncia amenazas de muerte

Kimmel también tuvo palabras de agradecimiento "a las personas que no apoyan mi programa y lo que creo, pero apoyan mi derecho a compartir esas creencias de todos modos. Gente que nunca habría imaginado, como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, el senador Mitch McConnell (R-KY), el senador Rand Paul (R-KY), incluso mi viejo amigo el senador Ted Cruz (R-TX), quien, lo creas o no, dijo algo muy bonito en mi favor". Incluso mencionó a Joe Rogan como alguien que le defendió.

Por último, Kimmel apuntó que, aunque suene "egoísta, él mismo recibe numerosas amenazas de muerte: "Y, también, egoístamente, soy una persona que recibe muchas amenazas, recibo muchas amenazas feas y aterradoras contra mi vida, mi mujer, mis hijos, mis compañeros de trabajo, por lo que decido decir. Y sé que esas amenazas no vienen del tipo de gente de derechas que conozco y quiero. Así que eso es lo que quería decir al respecto".