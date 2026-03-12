Los Magic no ceden frente a los Cavaliers y suman su quinta victoria consecutiva

Desmond Bane, de los Orlando Magic, anota frente a los Cleveland CavaliersAP / Cordon Press.

Publicado por Alejandro Baños 12 de marzo, 2026

Los Orlando Magic lograron su quinta victoria consecutiva al derrotar a los Cleveland Cavaliers (128-122) en el Kia Center. Con este triunfo, la franquicia de Florida recorta distancias con los de Ohio en la clasificación de la Conferencia Este y se mantiene en puestos de playoff.

Desmond Bane fue el gran responsable de la victoria de los Magic. El base, de 27 años, colocó 35 puntos en el marcador, encestando 12 de los 19 tiros de campo que intentó. Además, capturó seis rebotes y dio seis asistencias.

"Lo que más me gustó fue que pensamos que llegamos con la mentalidad adecuada. Sabíamos lo que se necesitaba. Lo logramos", señaló Bane al término del duelo frente a los Cavaliers. "Estamos jugando bien y creo que nos estamos sacrificando mutuamente en ambos lados de la cancha".

Por su parte, Paolo Banchero añadió 25 puntos, mientras que Tristan da Silva anotó 23

Al otro lado de la cancha, James Harden fue el máximo anotador de los Cavaliers, con 30 puntos, y Donovan Mitchell sumó 25.

Kawhi eleva a los Clippers

Igual que los Magic, los Los Angeles Clippers se encuentran en un estado de forma óptimo. La franquicia californiana sumó la sexta victoria en sus últimos siete enfrentamientos disputados al deshacerse de los Minnesota Timberwolves (153-128) en el Intuit Dome.

Con 45 puntos, Kawhi Leonard reinó sobre la cancha californiana. El jugador de los Clippers encestó 15 de los 20 tiros de campo que intentó frente a los Timberwolves, además de anotar seis triples.

A la fiesta de Leonard se sumó Darius Garland, con 21 puntos, y Bennedict Mathurin, con 22.

Por parte de los Timberwolves, su estrella, Anthony Edwards, fue el único que dio la cara frente a los Clippers (36 puntos).