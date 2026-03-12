Rusia: cadena perpetua para 15 acusados por el atentado en una sala de conciertos de Moscú en 2024

Varios de los acusados por el atentado en el Crocus City Hall de Moscú, durante el juicio AFP .

Publicado por Virginia Martínez 12 de marzo, 2026

(AFP) Un tribunal ruso condenó este jueves a cadena perpetua a quince hombres por el atentado en 2024 en una sala de conciertos en Moscú, que dejó 150 muertos.

El 22 de marzo de 2024, un comando irrumpió en el Crocus City Hall, abrió fuego contra la multitud y prendió fuego al recinto. El ataque, el más mortífero en Rusia en dos décadas, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Cuatro de los procesados, todos ellos ciudadanos de Tayikistán, una exrepública soviética de Asia Central de mayoría musulmana, fueron condenados por su participación directa y once por complicidad.

El ataque, que dejó además 600 heridos, incluyendo niños, impactó profundamente al país.