Trump se reunió con Milei en la ONU y le dio su "respaldo completo y total" para la reelección

Donald Trump y Javier Milei en la sede de la ONU AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 23 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump se reunió este martes con su homólogo argentino, Javier Milei, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que representa un momento de gran importancia para la política exterior del país sudamericano y sus relaciones con Estados Unidos.

Durante el encuentro, el presidente Trump estuvo acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio; mientras que Javier Milei asistió junto al ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Gerardo Werthein.

En la sede de la ONU, Trump dijo a la prensa que el presidente de Argentina "ha hecho un trabajo fantástico" y dio a Javier Milei su respaldo total para una eventual reelección.

"Es un honor para mi respaldarlo", dijo Trump.

Al ser interrogado sobre una eventual asistencia financiera de EEUU a Argentina, Donald Trump aseguró que su Administración ofrecerá respaldo, aunque opinó que el país no requerirá un “rescate económico” debido al “excelente trabajo” realizado por Javier Milei.

Durante la reunión, el presidente describió a su homólogo argentino como “un líder verdaderamente fantástico”.

Un gesto de cordial admiración

Este martes, Javier Milei recibió de manos de Donald Trump una edición impresa de Truth Social, en la que el presidente expresa su apoyo al Gobierno argentino.

Poco antes de su encuentro con Javier Milei, Donald Trump había posteado el mensaje en cuestión, en el que elogió al presidente Milei como un “buen amigo, luchador y ganador”, y le brindó su respaldo de cara a una eventual reelección.

“Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”, escribió Trump.

Ayuda para Argentina

Estados Unidos podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a "hacer lo necesario".

Argentina es un aliado "sistemáticamente importante", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

La ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental, precisó.