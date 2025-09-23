Trump en las Naciones Unidas: “Se supone que la ONU debe detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas”

Publicado por Williams Perdomo 23 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump pronunció un duró discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones. Durante su mensaje, el republicano criticó la posición de la ONU con respecto a los conflictos mundiales.

"La ONU tiene un potencial tremendo. En general, al menos por ahora, todo lo que parecen hacer es escribir una carta enérgica y luego nunca darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve la guerra es la acción”, dijo el presidente durante su discurso.

En ese sentido, el mandatario aseguró que “la ONU no solo no resuelve los problemas que debería, sino que, con demasiada frecuencia, crea nuevos problemas. La ONU financia un ataque contra los países occidentales y sus fronteras. Se supone que la ONU debe detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas”.

El republicano también recordó que ha ayudado a poner fin al menos a siete conflictos internacionales sin recibir ningún apoyo por parte de la ONU.

“Estas son las dos cosas que me dieron las Naciones Unidas: una escalera mecánica en mal estado y un teleprónter en mal estado. Muchas gracias”, bromeó el mandatario durante su discurso.

"Liberen a los rehenes ahora"

Además, el presidente señaló que, a su juicio, el reconocimiento de un Estado palestino sería una recompensa a las atrocidades cometidas por Hamás. Sostuvo que, por el contrario, se debe exigir la liberación de todos los rehenes en manos del grupo terrorista.

"En lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse en un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora", señaló el presidente.

Para Trump, el país ha recuperado el respeto ante la comunidad internacional. “Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes”, expresó Trump.

Sobre la guerra en Ucrania, el presidente sostuvo que los países europeos deberían dejar de comprar petróleo a Rusia. Señaló a China e India como los "principales financiadores" de la guerra.

“En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos. Pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía de Rusia”, indicó el presidente.

"Los haremos saltar por los aires" El presidente se refirió también a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. “Hemos comenzado a utilizar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas y las redes de tráfico de Venezuela lideradas por Maduro. A todos los matones que introducen drogas venenosas en Estados Unidos: los haremos saltar por los aires”, dijo Trump.

Trump destacó, además, su propia política migratoria y explicó que “una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera, y a expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos”.

De igual manera, aseguró que que los países europeos se están "yendo al infierno" a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a lo que calificó como una invasión.

"Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas", dijo Trump en la Asamblea General de la ONU.