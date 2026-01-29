Trump dice que Putin aceptó frenar temporalmente los ataques en Ucrania por el mal clima

Publicado por Sabrina Martin 29 de enero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó no atacar Kiev ni otras ciudades ucranianas durante una semana, debido al frío extremo que atraviesa en la región.

El anuncio se realizó durante la primera reunión del gabinete de 2026, donde el mandatario presentó a su enviado especial, Steve Witkoff, para informar sobre el estado de las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Trump aseguró que decidió hacer la llamada pese a que algunas personas le recomendaron no hacerlo, y sostuvo que Putin aceptó su petición de suspender los ataques contra zonas urbanas durante el periodo de temperaturas extremas.

Una pausa en medio del colapso energético

En las últimas semanas, los ataques rusos en Kiev han afectado seriamente la infraestructura energética. Según reportó Reuters el lunes, más de 1.300 edificios en la capital ucraniana se han quedado sin calefacción.

Las ofensivas también han dejado a gran parte de la población sin electricidad ni agua, mientras la ciudad enfrenta condiciones invernales extremas.

El frío como factor determinante Trump explicó que la petición a Putin estuvo motivada por lo que describió como un frío “extraordinario” y “récord” en Ucrania.

Los datos meteorológicos de enero en Kiev muestran temperaturas máximas cercanas a los 34 grados Fahrenheit y mínimas de hasta -5 grados Fahrenheit, reflejando la severidad del invierno en la región.



Avances en las negociaciones

Durante la misma reunión de gabinete, Witkoff afirmó que las negociaciones han avanzado de manera productiva y que el pueblo ucraniano está “esperanzado” de que pronto se logre un acuerdo de paz.