Trump negó que la Casa Blanca tuviese algo que ver con la suspensión del show de Kimmel y apuntó contra sus ratings

Publicado por Joaquín Núñez 20 de septiembre, 2025

Donald Trump volvió a referirse a la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel de la cadena American Broadcasting Company (ABC). Momentos antes de partir rumbo a la cena anual del American Cornerstone Institute, el presidente respondió preguntas de los periodistas sobre la situación del presentador de televisión.

En su monólogo del lunes 15 de septiembre, Kimmel dijo lo siguiente sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Hemos tocado fondo este fin de semana con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello". Sus comentarios llegaron después de que se confirmara al joven Tyler Robinson como el principal sospechoso. De acuerdo con una conversación que mantuvo con su compañero de cuarto y pareja, Robinson escribió que le disparó al fundador de Turning Point USA porque estaba harto de su "odio".

Días después, y a raíz de estos comentarios, se anunció la cancelación indefinida del programa de Kimmel. Nexstar, dueña de estaciones locales afiliadas a ABC, aseguró en un comunicado que “se opone firmemente a los recientes comentarios del señor Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

En este contexto, el presidente fue consultado por la prensa sobre los motivos que llevaron a la suspensión indefinida del programa nocturno de Kimmel. "¿Su administración presionó a ABC para que suspendiera a Jimmy Kimmel?", preguntó uno de los periodistas presentes. "No, en absoluto. Creo que Jimmy Kimmel es terrible. ¿Sabes por qué lo suspendieron? Por su talento", respondió Trump.

"¿Sabes qué más? Esto es realmente lo que hay que tener en cuenta sobre este tipo, sus índices de audiencia. Eso es lo que sacó a Jimmy Kimmel. Era terrible. ¿Y sabes qué? Vi un informe en el que ABC perdió millones de dólares con él. Eso es lo que suspendió a Jimmy Kimmel", añadió.

Según los informes mensuales de Nielsen, el programa 'Jimmy Kimmel Live!' contó con 1,1 millones de espectadores en agosto de 2025, lo que representó una caída del 43% respecto a los 1,95 millones registrados en enero.

Ya en la cena del American Cornerstone Institute, instituto dirigido por Ben Carson y dedicado a promover "soluciones conservadoras y sensatas a los problemas que enfrenta nuestra sociedad", el republicano recordó a Kirk.

"Todo el mundo está devastado. Así que mañana iremos allí, volaremos y ya veremos. Hubo palabras, pero no hay palabras para describir realmente lo que pasó. Nunca debería haberle pasado a él. Es una buena persona. Nadie se merece eso, pero él realmente se lo merecía", expresó.

Durante su discurso, Trump confirmó que le entregará la Medalla Presidencial de la Libertad a Carson, quien sirvió durante su primer mandato como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Se trata de la máxima distinción civil en Estados Unidos. Carson ya recibió la distinción en 2008 de la mano de George W. Bush, pero no existen impedimentos institucionales para que vuelva a recibir la distinción.