El principal cartel colombiano suspende las negociaciones de paz tras el pacto entre Trump y Petro
La decisión fue comunicada por la propia organización criminal a través de su cuenta en la red social X, en la que señaló que la medida constituye "un atentado contra la buena fe y los compromisos" asumidos en la mesa de negociación en Doha, y que se retiraría "provisionalmente" mientras sus miembros consultan internamente sobre lo anunciado.
El Clan del Golfo, considerado el principal cartel del narcotráfico en Colombia, anunció que suspenderá provisionalmente las conversaciones de paz que se llevan a cabo en Qatar con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en reacción a un reciente acuerdo entre Petro y Donald Trump para intensificar acciones militares y de inteligencia contra su liderazgo.
“El presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia: alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo. El gobierno se comprometió a neutralizarlos en dos meses, según acuerdo con Trump.” @AlvaroJimenezMi @ComisionadoPaz— Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista) February 4, 2026
Un giro tras un acuerdo bilateral
La suspensión de las negociaciones se produce después de que Petro y Trump acordaran durante una reunión en la Casa Blanca priorizar la cooperación para atacar a líderes criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo. Ese pacto de cooperación incluye acciones de inteligencia y seguridad conjunta que, según la organización, contradicen los compromisos de paz en Qatar.
Miembros del Gobierno colombiano confirmaron a la AFP que la cuenta de X que comunicó la decisión pertenece a la organización, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con raíces en estructuras paramilitares del país.
Contexto de un proceso de paz complejo
Sin embargo, el proceso había registrado tensiones previas, tanto por desacuerdos entre las partes como por la calificación del Clan del Golfo como organización terrorista por parte de Estados Unidos, una designación que, según analistas, podría dificultar las "garantías de seguridad requeridas" para avanzar en un acuerdo efectivo.
Efectos regionales y de seguridad
Además de Chiquito Malo, el Gobierno colombiano ha planteado coordinar con Washington acciones contra otros líderes armados, como Iván Mordisco -líder de una disidencia de las FARC- y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, en un esfuerzo conjunto que busca ampliar los mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Aunque la suspensión es temporal según el comunicado del Clan del Golfo, representa un obstáculo significativo para el proyecto de "paz total" impulsado por Petro, que ya ha sido objeto de críticas tanto internas como externas por la complejidad de negociar con grupos armados involucrados en narcotráfico y violencia.