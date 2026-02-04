El principal cartel colombiano suspende las negociaciones de paz tras el pacto entre Trump y Petro

El Clan del Golfo de Colombia está suspendiendo las negociaciones de paz con el Gobierno de Petro (Archivo) AFP.

Publicado por Diane Hernández 4 de febrero, 2026

El Clan del Golfo, considerado el principal cartel del narcotráfico en Colombia, anunció que suspenderá provisionalmente las conversaciones de paz que se llevan a cabo en Qatar con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en reacción a un reciente acuerdo entre Petro y Donald Trump para intensificar acciones militares y de inteligencia contra su liderazgo.

La decisión fue comunicada por la propia organización criminal a través de su cuenta en la red social X, en la que señaló que la medida constituye "un atentado contra la buena fe y los compromisos" asumidos en la mesa de negociación en Doha, y que se retiraría "provisionalmente" mientras sus miembros consultan internamente sobre lo anunciado.

Un giro tras un acuerdo bilateral

La suspensión de las negociaciones se produce después de que Petro y Trump acordaran durante una reunión en la Casa Blanca priorizar la cooperación para atacar a líderes criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo. Ese pacto de cooperación incluye acciones de inteligencia y seguridad conjunta que, según la organización, contradicen los compromisos de paz en Qatar.

Miembros del Gobierno colombiano confirmaron a la AFP que la cuenta de X que comunicó la decisión pertenece a la organización, que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con raíces en estructuras paramilitares del país.

Contexto de un proceso de paz complejo Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Petro y el Clan del Golfo se iniciaron formalmente en septiembre de 2025 en Doha, con mediación de Qatar y otros países, en un intento de desescalar la violencia y avanzar hacia la desmovilización del grupo a cambio de beneficios legales y programas sociales. En esas reuniones se acordaron compromisos preliminares, como la creación de zonas de concentración para combatientes y planes piloto de sustitución de cultivos ilícitos en algunos municipios afectados por la violencia.

​Sin embargo, el proceso había registrado tensiones previas, tanto por desacuerdos entre las partes como por la calificación del Clan del Golfo como organización terrorista por parte de Estados Unidos, una designación que, según analistas, podría dificultar las "garantías de seguridad requeridas" para avanzar en un acuerdo efectivo.

Efectos regionales y de seguridad

Además de Chiquito Malo, el Gobierno colombiano ha planteado coordinar con Washington acciones contra otros líderes armados, como Iván Mordisco -líder de una disidencia de las FARC- y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, en un esfuerzo conjunto que busca ampliar los mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunque la suspensión es temporal según el comunicado del Clan del Golfo, representa un obstáculo significativo para el proyecto de "paz total" impulsado por Petro, que ya ha sido objeto de críticas tanto internas como externas por la complejidad de negociar con grupos armados involucrados en narcotráfico y violencia.