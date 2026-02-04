Elon Musk llama "tirano" a Pedro Sánchez después de que España anunciara restricciones en las redes sociales
Elon Musk, propietario de Tesla y de X, acusó este martes al primer ministro español, el socialista Pedro Sánchez, de ser un "tirano y un traidor" después del anuncio de sobre las plataformas digitales.
"Sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", escribió Musk en X, seguido de un emoji de caca.
El multimillonario estadounidense hizo ese comentario después de que Sánchez dijo que quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en Dubái.
El socialista anunció además que cambiarán las leyes para que "los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web".
Entre tanto, el primer ministro español pareció criticar a Musk por referirse a las políticas migratorias del socialista:
"Apenas la semana pasada, el dueño de X , un migrante él mismo, usó su cuenta personal para amplificar la desinformación sobre la decisión soberana de mi Gobierno, la regularización de 500.000 migrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país", dijo Sánchez.
Las medidas de Sánchez
En segundo término, España tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilícitos, una medida que alcanzará tanto a quienes difunden desinformación como a las plataformas cuyos sistemas potencien ese material con fines económicos.
Como tercera acción, el presidente anunció la creación de una “huella de odio y polarización”, un mecanismo destinado a medir y rastrear de qué manera las plataformas fomentan la división social y difunden mensajes de odio, que servirá de base para eventuales sanciones legales y económicas.
En cuarto lugar, se prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, lo que implicará la implantación de sistemas obligatorios de verificación de edad que, según explicó, deberán ser efectivos y no meros trámites formales.
Por último, Sánchez señaló que el Ejecutivo colaborará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones de Grok, TikTok e Instagram, prometió tolerancia cero y aseguró que España protegerá su soberanía digital ante cualquier injerencia extranjera.