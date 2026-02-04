Elon Musk llama "tirano" a Pedro Sánchez después de que España anunciara restricciones en las redes sociales

Publicado por Williams Perdomo 4 de febrero, 2026

Elon Musk, propietario de Tesla y de X, acusó este martes al primer ministro español, el socialista Pedro Sánchez, de ser un "tirano y un traidor" después del anuncio de sobre las plataformas digitales.

"Sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", escribió Musk en X, seguido de un emoji de caca.

El multimillonario estadounidense hizo ese comentario después de que Sánchez dijo que quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en Dubái.

El socialista anunció además que cambiarán las leyes para que "los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web".

Entre tanto, el primer ministro español pareció criticar a Musk por referirse a las políticas migratorias del socialista:

"Apenas la semana pasada, el dueño de X , un migrante él mismo, usó su cuenta personal para amplificar la desinformación sobre la decisión soberana de mi Gobierno, la regularización de 500.000 migrantes que viven, trabajan y contribuyen al éxito de nuestro país", dijo Sánchez.