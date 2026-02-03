El paquete del Senado para reabrir el Gobierno supera el primer escollo en la Cámara de Representantes y se encamina a una ajustada votación en el Pleno

Publicado por Carlos Dominguez 3 de febrero, 2026

El Comité de Reglas de la Cámara avanzó el lunes una legislación destinada a poner fin al cierre parcial del Gobierno, lo que deja al liderazgo republicano ante una votación reñida en el pleno prevista para el martes, cuando se buscará su aprobación final.

Dada la estrechísima mayoría republicana —aún más reducida tras la incorporación del demócrata Christian Menefee—, el partido solo puede permitirse que un miembro se desmarque en cualquier votación partidista, siempre que todos estén presentes y participen.

El comité avanzó el lunes el paquete de financiación por 8 votos a 4, siguiendo la división partidista. La medida, que fue avalada por el Senado la semana pasada, incluye un "minibus" con cinco proyectos de ley de asignaciones anuales y una prorroga de dos semanas para el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el fin de dar margen para negociar las exigencias demócratas de incorporar cambios en la aplicación de leyes migratorias.

De aprobarse, el proyecto financiaría casi todo el Gobierno con más de un billón de dólares. La única excepción sería el DHS, que seguiría operando bajo una prórroga de dos semanas mientras los demócratas presionan para incluir salvaguardas en la aplicación de las leyes migratorias.

El Gobierno federal cerró parcialmente durante el fin de semana después de que los senadores avanzaran el proyecto de ley sin incluir la financiación para el DHS, luego de que agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

"Creo que lo lograremos mañana"

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aplazó la votación un día después porque, según dijo, los demócratas le comunicaron que no aportarían los votos necesarios para saltarse los trámites procedimentales.

"Creo que lo lograremos para mañana", dijo Johnson el lunes. Sin embargo, es necesario que el Partido Republicano se mantenga unido en la votación procedimental de la regla —un tipo de votación que suele seguir las líneas partidistas y que pone a prueba el control de la mayoría sobre el pleno—, la cual permite convocar la votación final.

De acuerdo con NBC News, las perspectivas del proyecto mejoraron a lo largo del lunes después de que el presidente Trump expresara su apoyo y de que la demócrata Rosa DeLauro lo respaldara.

"Necesitamos reabrir el Gobierno, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y enviarlo a mi despacho SIN DEMORA. En este momento NO PUEDE HABER CAMBIOS", Trump escribió en Truth Social el lunes.

El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, evitó decir el lunes si votará a favor del proyecto de ley y se limitó a señalar que los demócratas de la Cámara tienen "una variedad de perspectivas" al respecto y que lo hablará con su equipo.