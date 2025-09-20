La oficina de prensa de Newsom es remitida al Servicio Secreto tras “amenazar” a Kristi Noem

El polémico posteo de la oficina de prensa de Newsom contra Kristi Noem Cordon Press / Captura de pantalla

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de septiembre, 2025

El fiscal federal del Distrito Central de California, Bilal A. Essayli, anunció en ‘X’ (antes Twitter) que remitió a la Oficina de Prensa del Gobernador Gavin Newsom al Servicio Secreto tras enviar una presunta “amenaza” contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Kristi Noem va a tener un mal día hoy. De nada, América”, escribió la oficina de prensa del gobernador demócrata, que está recibiendo duras críticas en redes sociales.

Citando el mensaje de la oficina de prensa, Essayli escribió: "No tenemos tolerancia alguna para amenazas directas o implícitas contra funcionarios del gobierno. He remitido este asunto al Servicio Secreto y he solicitado una evaluación completa de amenazas”.

We have zero tolerance for direct or implicit threats against government officials. I've referred this matter to @SecretService and requested a full threat assessment. https://t.co/mKEN3CZjxn — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) September 20, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional también condenó el mensaje.

"Esto parece una amenaza. Esto es feo, Gavin Newsom. Tu equipo de guerreros del teclado puede esconderse detrás de sus computadoras y soltar este tipo de veneno, pero nunca tendrías el valor de decir esto a su cara”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, también se unió a las críticas: “Hacer una amenaza como esta, especialmente en el fin de semana conmemorativo por Charlie, es inaceptable y totalmente repugnante. Esto es lo que ocurre cuando Gavin Newsom permite que lunáticos izquierdistas desquiciados publiquen mensajes en su nombre”.

El mensaje de la oficina de prensa del gobernador se produce apenas días después del asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, quien recibió un disparo durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

El acusado de cometer el crimen, Tyler Robinson, profesaba un gran rencor y odio contra las opiniones de Kirk, reconocido en redes sociales por sus debates políticos y por fundar la organización conservadora Turning Point USA.

El asesinato de Kirk conmocionó al país y volvió a poner en el centro del debate nacional la creciente violencia política que desde hace años viene proliferando en EEUU, con intentos de magnicidio y ataques contra figuras políticas de ambos partidos. Tan solo el año pasado, el presidente Donald Trump sufrió hasta dos intentos de asesinato confirmados, incluyendo un disparo que le rozó la oreja.

Múltiples usuarios conservadores cuestionaron duramente a la oficina de prensa de Newsom tras el mensaje.

“Esto no es lo que Estados Unidos necesita ahora mismo, @GavinNewsom. Vamos, hombre. Hazlo mejor”, dijo el republicano Vivek Ramaswamy.