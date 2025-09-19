Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El Senado aprobó por unanimidad el “Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk”

La resolución fue presentada por el senador republicano de Florida Rick Scott y el representante republicano del mismo estado Jimmy Patronis.

Charlie Kirk, en una imagen de archivo.

Charlie Kirk, en una imagen de archivo.Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El Senado de los Estados Unidos votó este jueves de forma unánime a favor de establecer el “Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk”, luego del asesinato del joven activista conservador y fundador de Turning Point USA, en lo que se ha convertido en uno de los eventos más trágicos y dramáticos experimentados por el país en los últimos años. Según informó el medio Axios, la fecha propuesta, fijada para el 14 de octubre, día del cumpleaños de Kirk, tiene como intención honrar tanto su vida como su legado político.

La resolución fue presentada por el senador republicano de Florida Rick Scott y el representante republicano del mismo estado Jimmy Patronis, contando ambos con el apoyo absoluto de los otros miembros de su partido en la Cámara Alta. “El señor Kirk promovió de manera consistente los valores de la libertad individual, el debate abierto, la importancia del compromiso cívico y la defensa de los principios constitucionales”, señala la resolución.

Palabras de Scott sobre Kirk

En un comunicado, Scott señaló: “Como la mayoría de los estadounidenses, mi esposa Ann y yo estamos completamente destrozados por la trágica pérdida de nuestro amigo y compatriota, Charlie Kirk, en un vil y dirigido asesinato. Esta es una pérdida devastadora para su esposa, Erika, y sus dos preciosos hijos, y para los millones, incluyéndome a mí, que sintieron el impacto del trabajo de Charlie y se inspiraron en su devoción a Dios y a sus creencias”.

Asimismo, el senador republicano por el estado de Florida elogió el legado de Kirk al decir: “Charlie nos fue arrebatado en un repugnante acto de violencia política. Pero su legado vive. Tenemos la oportunidad de mantener viva su memoria creyendo en el poder de nuestras ideas, la discusión y los valores de nuestra nación. La vida de Kirk estuvo marcada por su fe y la idea de que en Estados Unidos el debate y la discusión son cruciales para el progreso de nuestro país”.

Los demócratas en la Cámara de Representantes apoyarían la resolución

Tras la aprobación de la resolución para el Día de Charlie Kirk en el Senado, esta pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera que también llegue a ser aprobada al contar con el apoyo de los demócratas, luego de que el líder de la minoría de este partido en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, señalara que votará a favor de la medida. A pesar de esto, Jeffries también comentó que no ejercerá ningún tipo de presión sobre otros representantes demócratas para que tomen la misma acción.

De igual forma, según destacó The Hill, los líderes demócratas informaron a sus colegas durante una reunión a puertas cerradas en el sótano del Capitolio que votarían a favor.

Recomendaciones

tracking