Tras su victoria en los tribunales frente a Trump, Newsom busca recuperar el control del resto de la Guardia Nacional

Publicado por Just The News - THE CENTER SQUARE 3 de septiembre, 2025

El gobernador de California Gavin Newsom busca otra victoria en los tribunales contra el presidente Donald Trump después de que un juez federal fallara el martes a su favor sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte de la Administración republicana.

Como informó anteriormente The Center Square, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Juez Charles Breyer dictaminó el martes por la mañana que Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar a la Guardia Nacional de California y a los Marines para hacer cumplir la ley en junio tras las protestas y disturbios en Los Ángeles. Las manifestaciones se produjeron en respuesta a redadas y detenciones de inmigrantes.

El juez de San Francisco dictaminó que Trump no podía usar a los militares para hacer cumplir las leyes en California, pero Newsom fue un paso más allá. El gobernador demócrata anunció el martes por la tarde que presentó una orden judicial preliminar para detener el despliegue de los 300 miembros restantes de la Guardia Nacional hasta las elecciones generales del 4 de noviembre.

Devolver toda la Guardia Nacional de California al control de Newsom

Newsom presentó un requerimiento judicial preliminar ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, el mismo tribunal que falló a favor del gobernador el mismo día. Al igual que en el caso anterior, los demandados son Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa. El requerimiento judicial, que fue presentado por el fiscal general Rob Bonta y otros miembros de su personal, busca anular la orden del 5 de agosto de los demandados de federalizar y desplegar a 300 miembros de la Guardia Nacional de California durante 90 días y devolver toda la Guardia Nacional de California al control de Newsom.

El requerimiento dice que permitir que las tropas permanezcan pone a California bajo ocupación militar, justo durante unas elecciones estatales sobre la redistribución de distritos del Congreso en el Estado Dorado. Las supermayorías demócratas en la Asamblea y el Senado estatales aprobaron una medida, firmada por Newsom, para poner la Proposición 50 en las elecciones del 4 de noviembre.

Si se aprueba, la proposición podría costar a los republicanos cinco escaños en la Cámara de Representantes, según líderes legislativos del GOP que hablaron con The Center Square. Newsom y otros demócratas han dicho que la medida es necesaria para contrarrestar la redistribución de distritos a mediados de la década en Texas para dar a Trump y sus correligionarios republicanos cinco escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

"Quieren continuar con sus tácticas de intimidación para asustar a los californianos y someterlos"

La moción para una orden judicial preliminar dijo que Trump, Hegseth y el Departamento de Defensa no pueden demostrar que hubo una invasión, rebelión o una incapacidad para hacer cumplir la ley federal el 5 de agosto en cualquier parte de California.

"El momento de la extensión de Trump de los soldados de la Guardia Nacional no es casual - está reteniendo a los soldados hasta el día de las elecciones", dijo Newsom en un declaración. "Nunca hubo necesidad, y no la hay ahora de desplegar soldados contra sus comunidades. El gobierno federal ni siquiera ha intentado justificar la permanencia de los militares en Los Ángeles porque no pueden. La realidad es ésta: quieren continuar con sus tácticas de intimidación para asustar a los californianos y someterlos."

