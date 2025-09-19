El Senado rechaza el proyecto de ley de financiación provisional aprobado por el Congreso
La medida fue derrotada con una votación unida de los demócratas que dejó un saldo de 44 a 48, con solo el senador de Pensilvania John Fetterman (D) votando a favor de la propuesta redactada por los republicanos.
Este viernes los demócratas del Senado bloquearon un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes horas antes, para financiar departamentos y agencias federales durante siete semanas. La decisión podría provocar que Washington entre en un cierre gubernamental el 1 de octubre.
La medida fue derrotada con una votación unida de los demócratas que dejó un saldo de 44 a 48, con solo el senador de Pensilvania John Fetterman (D) votando a favor de la propuesta redactada por los republicanos. El proyecto fue aprobado en la Cámara también este viernes temprano con una diferencia de 217 a 212.
Del bando republicado sólo dos votaron en contra de medida: el senador Rand Paul (Kentucky) quien argumentó que prolongará los niveles de gasto de la era Biden, y la senadora Lisa Murkowski (Alaska), tras expresar sus preocupaciones sobre los recortes de Medicaid que Trump convirtió en ley tras regresar a la Casa Blanca.
Amenazas peligrosas
Los demócratas en el Senado ya habían declarado días atrás que bloquearán la medida hasta que los republicanos accedieran a negociar con ellos.
El proyecto de ley se presentó a principios de esta semana para financiar los diversos organismos federales hasta el 21 de noviembre, así como más fondos para aumentar la seguridad de funcionarios gubernamentales.
La votación deja a los líderes republicanos y demócratas en desacuerdo sobre cómo evitar un cierre del gobierno en sólo 11 días.
Los demócratas están presionando a los republicanos para que adjunten texto a la resolución continua para extender los subsidios a las primas de atención médica bajo la Ley de Atención Médica Asequible que expirará a fin de año.
Mientras tanto, los republicanos dijeron este viernes a los miembros de la Cámara de Representantes que no regresen a Washington hasta que expire el plazo de financiación, cancelando las votaciones programadas para el 29 y 30 de septiembre. La táctica da a los demócratas el ultimátum de reconsiderar la resolución continua aprobada por la Cámara o desencadenar un cierre.
La alternativa provisional de financiación del gobierno demócrata habría extendido de forma permanente los subsidios mejorados a las primas del seguro de salud a un coste de 349.800 millones de dólares en diez años.
La última vez que el Congreso enfrentó un cierre, en marzo de este año, los republicanos se negaron a negociar con los demócratas sobre recortes presupuestarios generalizados y el despido de miles de empleados federales.