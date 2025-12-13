Un tribunal de apelaciones suspende temporalmente el proceso por desacato a la Administración Trump ordenado por el juez Boasberg

Publicado por Israel Duro 13 de diciembre, 2025

Un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente el proceso por desacato a la Administración Trump lanzado por por el juez James Boasberg. El juez de distrito, nominado por Barack Obama, ordenó investigar si altos cargos del Ejecutivo violaron deliberadamente su orden judicial de emergencia del 15 de marzo paralizando las deportaciones de inmigrantes ilegales a la cárcel de El Salvador.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia fallaron el viernes por 2 a 1 a favor de la solicitud de la administración Trump de suspender temporalmente el proceso. La corte se enfrentaba a la disputa sobre si el uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador en marzo era adecuado, y si altos cargos de Trump desobedecieron de manera deliberada el fallo de Boasberg y continuaron con los vuelos de deportación.

El fallo de la corte de apelaciones, según explicaron los jueces Neomi Rao y Justin Walker en una breve orden de emergencia, busca "dar tiempo al tribunal para que dicte una resolución sobre la petición de mandamus y la moción de suspensión".

Una decisión temporal que "no debe interpretarse como una resolución sobre el fondo"

No obstante, ambos jueces subrayaron que la decisión es temporal y "no debe interpretarse en modo alguno como una resolución sobre el fondo" de la petición de emergencia, que había sido presentada por la administración Trump horas antes para suspender el proceso y apartar a Boasberg del caso.

La orden de emergencia del tribunal es una victoria, aunque sea temporal, para la Administración, puesto que logra uno de sus principales objetivos, que era evitar la comparecencia ante Boasberg de dos altos cargos del Departamento de Justicia la próxima semana.

En su petición de emergencia, los abogados del Departamento de Justicia denunciaron que la investigación por desacato de Boasberg es una "investigación idiosincrásica y errónea" fuera de la jurisdicción del tribunal de distrito.

El DOJ pide apartar a Boasberg por "participar en un patrón de represalias y acoso"

La Administración Trump también reclamó que el tribunal de apelación apartara al juez Boasberg del caso, acusándolo de "participar en un patrón de represalias y acoso" en su consideración del caso.

"Esta última orden presagia un circo que amenaza tanto la separación de poderes como el privilegio abogado-cliente. Esta larga saga nunca debería haber comenzado; no debería haber continuado en absoluto después de la última intervención de este tribunal; y, desde luego, no se debería permitir que se convierta en el conflicto impropio e innecesario entre poderes que ahora presagia de forma inminente".