El Trump más conciliador celebra logros bipartidistas en el Baile del Congreso: "Juntos generamos grandes ideas"

Publicado por Santiago Ospital 12 de diciembre, 2025

De anfitrión y de esmoquin, Donald Trump mostró su faceta más bipartidista en el Baile del Congreso en la Casa Blanca. Ante una audiencia de congresistas republicanos y demócratas, el presidente agradeció a las "excelentes personas presentes" de ambos partidos que "trabajan tan duro por nuestra gran nación".

"Son miembros del mejor organismo legislativo en la historia de nuestro país, en la historia del mundo", sostuvo antes de agradecerles porque "a veces no trabajamos juntos, pero juntos generamos grandes ideas".

En un momento de su discurso, tras enumerar resultados de su gestión, aseguró que habían sido posibles gracias al trabajo de ambas bancadas del Congreso: "los mayores recortes de impuestos en la historia" (en la Gran y Maravillosa Ley), la Ley Laken Riley y la Ley GENIUS.

Logros legislativos que, dijo, quedaban minimizados frente al de "una mujer llamada Melania". La primera dama, parada al lado del presidente, fue la principal promotora de la Ley Take It Down, que busca prohibir la publicación sin consentimiento de imágenes íntimas. El proyecto fue aprobado con tan solo dos votos negativos en el Congreso.

"Fue prácticamente una votación unánime", celebró el presidente. Y dijo mirando a la primera dama, dijo: "Quizás deberías estar haciendo mi trabajo, porque yo no logro ni un voto [demócrata]".

Tras insistir en que "los demócratas también trabajaron muy duro", dejó lugar para unos breves reproches: "Creo que podrían eliminar un par de sus pequeñas políticas, como la participación masculina en el deporte femenino, la apertura de fronteras y la inclusión de personas transgénero para todos… pero aparte de eso, me gusta lo que están haciendo”.

Promesas de reformas en salud para 2026



"Espero trabajar con todos y cada uno de ustedes el próximo año para hacer que nuestra nación sea más fuerte, más segura, más rica y más saludable", dijo Trump a los republicanos y demócratas congregados en la Casa Blanca.

Y, mirando hacia adelante, destacó una prioridad en la agenda demócrata: "Creo firmemente que podemos trabajar juntos en la atención médica y lograr algo mucho mejor, mucho más económico para la gente y para nuestra nación".

El principal argumento demócrata para rechazar la propuesta republicana para reabrir el Gobierno, alargando la cuenta del shudown más largo de la historia, fue que no prorrogaba unos subsidios del Obamacare.

Medida que no se incluyó en el presupuesto final, aunque el líder republicano del senado, John Thune, se comprometió a someterlo a votación una vez reabierto el Gobierno. En las últimas horas, el Senado tumbó la extensión.

"Tenemos la idea de que en lugar de hacer estos pagos masivos a las compañías de seguros, hacemos grandes pagos directamente a la gente para que ellos contraten su propio seguro médico", dijo Trump este jueves. Plan que dijo era "muy popular" y que "incluso muchos demócratas" aprobarían.