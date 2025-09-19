Luego de cambiar las reglas de procedimiento, el Senado confirmó 48 nominados de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 18 de septiembre, 2025

El Senado aprobó el primer grupo de nominados de Donald Trump luego de cambiar las reglas de procedimiento. Son de 48 personas que pasarán a ocupar puestos ejecutivos de menor rango, como subsecretarios adjuntos, embajadores y subdirectores, entre otros. Se trata de la primera votación luego de que los republicanos lograran agilizar el proceso para esquivar lo que muchos legisladores definieron como un "bloqueo" por parte de los demócratas.

Tras meses de quejas sobre la actitud de los demócratas para con los nominados de menor cargo, los republicanos de la Cámara Alta decidieron utilizar la opción nuclear para cambiar las reglas de confirmación. Los cambios incluyen una mayoría simple (la mitad más uno) para este tipo de nominaciones de menor rango y permitir confirmaciones en grupos grandes.

La llamada 'opción nuclear', es un mecanismo legislativo que se utiliza en el Senado para realizar cambios en las reglas con una mayoría simple. Según informó The Hill, los republicanos se inspiraron en los senadores Amy Klobuchar (D-MN) y Angus King (R-ME), quienes habían presentado una propuesta similar hace dos años.

En cuanto a la votación, finalizó con 51 a favor y 47 en contra, permitiendo la confirmación del grupo de 48 nominados de Donald Trump. Todavía están pendientes 125 nominados, quienes se espera que sean confirmados en distintos grupos durante las próximas semanas.

"Los republicanos han arreglado un proceso defectuoso y han restablecido el precedente del Senado que se aplicaba a los presidentes anteriores, lo que permite que la mayoría de los candidatos propuestos por el presidente sean confirmados rápidamente", expresó al respecto John Thune, líder de la mayoría republicana.

"Hoy es la primera lista de candidatos. Habrá más. Y nos aseguraremos de que la administración del presidente Trump se complete a un ritmo más parecido al de sus predecesores", añadió el republicano de Dakota del Sur.

Entre los confirmados están Kimberly Guilfoyle y Callista Gingrich, quienes servirán como embajadores en Grecia y Suiza, respectivamente. También fue confirmado Jonathan Morrison, administrador de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA).