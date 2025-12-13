La Casa Blanca retira la designación para el cargo de subdirector de la NSA

Publicado por Sabrina Martin 12 de diciembre, 2025

La Casa Blanca retiró la designación de Joe Francescon para el cargo de subdirector de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), una decisión que coincide con la próxima jubilación del subdirector interino y que mantiene abiertas vacantes relevantes dentro de la estructura de liderazgo de la agencia.

El representante Don Bacon, republicano por Nebraska, indicó en la plataforma X que la Administración había seleccionado previamente a Francescon para el puesto de subdirector. En su publicación, señaló que la falta de nombramientos definitivos ha prolongado la ausencia de liderazgo en posiciones clave relacionadas con la seguridad cibernética.

Bacon añadió que Estados Unidos enfrenta actividades cibernéticas hostiles de manera constante y expresó preocupación por la demora en completar la estructura de mando. En ese mismo mensaje, atribuyó la situación a desacuerdos internos dentro de la Casa Blanca y mencionó la participación de la activista conservadora Laura Loomer en procesos de contratación.

Motivos detrás de la decisión

Un funcionario de la Casa Blanca explicó al medio The Hill que el cargo de subdirector de la Agencia de Seguridad Nacional no está sujeto a confirmación del Senado y que, por esa razón, nunca se presentó una nominación formal ante la Cámara Alta.

Por su parte, Laura Loomer reaccionó públicamente a la retirada de la designación a través de redes sociales. En sus publicaciones, expresó objeciones al historial político de Francescon, señalando que había realizado una donación en 2023 a la campaña del representante demócrata Jason Crow, de Colorado.

Crow formó parte de un grupo de legisladores demócratas que participaron recientemente en un video dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas, en el que se recordó que los militares no están obligados a cumplir órdenes ilegales.