El almirante Alvin Holsey se retira: deja el mando del Comando Sur en medio de la creciente presión y los operativos en el Caribe

Publicado por Sabrina Martin 12 de diciembre, 2025

El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), se retiró este viernes de manera anticipada, dos años antes de lo previsto, en un momento de cambios significativos en la cúpula del Departamento de Defensa y mientras la Administración del presidente Donald Trump intensifica su presión estratégica sobre Venezuela y otros puntos clave del hemisferio occidental.

Holsey asumió el mando del Southcom el 7 de noviembre de 2024 y deja el cargo tras poco más de un año en funciones. El teniente general de la Fuerza Aérea Evan L. Pettus asumirá como comandante interino. La salida se produce luego de que, según se ha informado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le solicitara su renuncia.

Ceremonia de despedida en Florida

La ceremonia de retiro se celebró en la sede del Comando Sur en Doral, Florida, y fue presidida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Durante el acto, Caine destacó públicamente las capacidades de liderazgo de Holsey y lo describió como un “ser humano extraordinario”.

Con su salida, Holsey pone fin a una carrera de más de tres décadas en la Marina de Estados Unidos, marcada por su paso al frente de uno de los comandos geográficos más relevantes para la política exterior y la seguridad nacional del país.

Expansión operativa del Comando Sur

Uno de los principales legados de Holsey fue la transformación operativa del Southcom. Bajo su liderazgo, el comando pasó de contar con aproximadamente 3.500 efectivos a cerca de 15.000 desplegados en apoyo directo a las operaciones en América Latina y el Caribe, según un comunicado oficial emitido por el propio Comando Sur con motivo de su retiro.

De acuerdo con ese documento, la ampliación de personal permitió incrementar de forma inmediata la presencia estadounidense en la región, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la disuasión frente a amenazas transnacionales.

Tensiones por operaciones antidrogas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental. El retiro anticipado del almirante fue anunciado a mediados de octubre, en un contexto marcado por desacuerdos internos. De acuerdo con la información disponible, Holsey habría expresado preocupaciones sobre los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses contraen el Caribe y el Pacífico Oriental.

El Canal de Panamá y diferencias estratégicas

Otro punto de fricción habría sido la respuesta del Comando Sur a las instrucciones para desarrollar opciones militares que garantizaran a Estados Unidos pleno acceso al Canal de Panamá, después de que el presidente Trump manifestara su intención de “recuperarlo”. Según reportó The Wall Street Journal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que Holsey no actuó con la rapidez requerida ante esa orden.