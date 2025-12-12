La mayoría de los europeos cree que Trump es más fuerte que sus propios líderes

Publicado por Williams Perdomo 12 de diciembre, 2025

El liderazgo del presidente Donald Trump domina en Europa. Así lo reveló una encuesta publicada por POLITICO que resaltó que los europeos comparten la opinión del presidente republicano de que sus líderes son débiles —al menos comparados con el presidente estadounidense— y lo ven como más decisivo.

En ese sentido, el sondeo detalló que el regreso de Trump a la Casa Blanca es mucho más significativo para los votantes de Alemania, Francia y el Reino Unido que la elección de sus propios líderes nacionales. La encuesta fue realizada por la encuestadora independiente londinense Public First.

"Para líderes como el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, la lectura es particularmente sombría: sus propios votantes los consideran como personas que hasta ahora han fracasado en gran medida en manejar de manera efectiva al impredecible presidente estadounidense", explicó POLITICO.

De igual manera, el estudio detalló que muchos europeos comparten la visión de Trump (expresada en una entrevista reciente) de que los líderes europeos son débiles y no han sabido manejar sus relaciones con Trump eficazmente.

En Alemania, solo el 24% cree que el canciller Merz ha gestionado bien la relación con Trump. En Francia, Macron obtiene un 16% de aprobación en este aspecto. En el Reino Unido, Starmer recibe opiniones divididas (29% bien, 29% mal).

La percepción es peor hacia los líderes de la Unión Europea. En Francia, solo el 11% consideró que Bruselas había gestionado bien la relación con Trump, mientras que el 47% opinó que los líderes de la UE habían gestionado mal la relación.

“Estos resultados muestran cuánto ha influido Trump en la conversación política del último año, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial”, afirmó Seb Wride, director de encuestas de Public First,