Un grupo de 20 estados demócratas demandó a Trump por la tarifa de 100.000 dólares para la visas H-1B

Publicado por Joaquín Núñez 12 de diciembre, 2025

Un grupo de 20 estados demócratas demandó a Donald Trump por fijar en 100.000 dólares la tarifa para las visas H-1B. La coalición, liderada por California, asegura que la medida del presidente fue ilegal, dado que excede los límites autorizados por el Congreso y la autoridad otorgada al Poder Ejecutivo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

La medida anunciada por Trump en septiembre afectó a todas las solicitudes presentadas después del 21 de septiembre, otorgándole a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, discrecionalidad total para decidir qué solicitudes están sujetas a la nueva tarifa y cuáles no.

Rob Bonta, fiscal general de California, aseguró que la medida de Trump estaba "aumentando los costes por capricho".

"Como cuarta economía más grande del mundo, California sabe que cuando talentos calificados de todo el mundo se unen a nuestra fuerza laboral, impulsan el progreso de nuestro estado. La tasa ilegal de 100.000 dólares que el presidente Trump ha impuesto a las visas H-1B supone una carga financiera innecesaria —e ilegal— para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios esenciales, lo que agrava la escasez de mano de obra en sectores clave", expresó Bonta a través de un comunicado.

"La Administración Trump cree que puede aumentar los costes a su antojo, pero la ley dice lo contrario. Vamos a acudir a los tribunales para defender a los residentes de California y su acceso a las universidades, escuelas y hospitales de primera categoría que hacen que los californianos se sientan orgullosos de llamar a este estado su hogar", añadió.

La demanda de los estados demócratas fue presentada ante el tribunal federal de Massachusetts. La otra cara visible de la demanda es Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts.