La Cámara de Representantes aprueba una ley de gasto provisional para evitar el cierre del Gobierno, la medida pasa ahora al Senado

El Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC Nicholas Kamm / AFP

La Cámara de Representantes aprobó el viernes un proyecto de ley de gasto provisional en medio de la preocupación por un posible cierre del Gobierno.

El proyecto de ley liderado por el Partido Republicano es un paquete de gastos gubernamentales a corto plazo diseñado para evitar un cierre a finales de mes. El proyecto de ley pasará al Senado, donde los demócratas se han comprometido a hundirlo, informó el medio de noticias The Hill.

La votación del viernes fue 217-212, con dos republicanos que se opusieron por los altos niveles de gasto deficitario, y un demócrata que la apoyó.

