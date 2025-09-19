El presidente del Partido Demócrata de Nueva York se niega a respaldar a Zohran Mamdani

Publicado por Joaquín Núñez 18 de septiembre, 2025

Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata de Nueva York, confirmó que no respaldará a Zohran Mamdani en las elecciones a alcalde en NYC. A pesar de que el joven progresista haya ganado la nominación del partido en junio, Jacobs, un moderado de Long Island, decidió despegarse de sus políticas en diálogo con The New York Times y The Hill.

Jacobs se despegó de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, quien recientemente se encolumnó detrás del asambleísta de 33 años. Aunque el presidente del Partido Demócrata de Nueva York calificó los alarmismos en torno a la campaña de Mamdani como una "reacción exagerada", dejó en claro que no comparte sus ideales y sus políticas.

"Estoy totalmente en desacuerdo con sus opiniones sobre el Estado de Israel. Además, rechazo la plataforma de los llamados Socialistas Democráticos de América y no creo que represente los principios, valores o políticas del Partido Demócrata", le dijo Jacobs al Times.

A su vez, según el citado medio, Jacobs "les dijo a sus asociados que preferiría renunciar como presidente antes que apoyar al Sr. Mamdani".

En adición, Jacobs le dijo a The Hill que sus diferencias principales con Mamdani pasan por el "cómo" abordar las principales problemáticas que aquejan a los neoyorquinos.

De acuerdo con las últimas encuestas, Mamdani lidera cómodamente la carrera. A falta de menos de dos meses para los comicios, supera a Andrew Cuomo (I), Curtis Sliwa (R) y al titular Eric Adams (I). El joven asambleísta, identificado con la facción más socialista del Partido Demócrata, recientemente encabezó un acto de campaña junto al senador de Vermont, Bernie Sanders.

Antes de Jacobs, otros presidentes estatales se negaron a apoyar a algunos nominados para carreras importantes. Algunos ejemplos son James Evans de Utah en 2016, quien se negó a respaldar a Donald Trump; y Glenn Clary de Alaska, quien hizo lo propio con Lisa Murkowski en las elecciones al Senado de 2022.