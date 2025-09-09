El plan de Mamdani para un salario mínimo de $30 amenaza los empleos juveniles

Publicado por Verónica Silveri Pazos 9 de septiembre, 2025

El candidato demócrata a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, está impulsando una de sus principales propuestas de campaña: aumentar el salario mínimo de la ciudad a 30 dólares por hora para 2030, muy por encima del monto actual de 16,50 dólares.

Mamdani, un político de 33 años que se identifica como "socialista democrático", presenta su plan como una victoria para los trabajadores. Sin embargo, economistas y empresarios advierten que la medida podría tener el efecto contrario. Según Fox Business, un incremento de esta magnitud haría más atractivo para los empleadores sustituir a personal poco calificado con máquinas, quioscos de autoservicio o tabletas de pedido, reduciendo así la contratación en áreas donde tradicionalmente los jóvenes y quienes buscan su primer empleo logran una oportunidad.

Datos que respaldan la teoría

Los datos respaldan esas preocupaciones. En estados que han subido el salario mínimo muy por encima del nivel federal (7,25 dólares), el desempleo juvenil ha aumentado de manera notoria. California, con un mínimo de 16,50 dólares, reportó en 2025 una tasa de desempleo del 21,2% entre trabajadores de 16 a 19 años, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Ese número es casi el doble del promedio nacional, que se ubicó en 12,3%.

La situación golpea especialmente a los adolescentes y trabajadores de nivel inicial, quienes pierden oportunidades vitales para adquirir disciplina laboral y experiencia temprana. Una propietaria de una pequeña empresa en Colorado declaró que antes solía ofrecer a muchos jóvenes sus primeros empleos, pero que con salarios tan altos eso sería insostenible: "Pagar 25 dólares por hora a un chico que nunca ha trabajado es demasiado. Es triste, porque se van a quedar sin esas oportunidades de aprender".

La propuesta de Mamdani también ha despertado alarma en el sector inmobiliario. Según Fox Business, expertos advierten que un eventual triunfo del socialista en la contienda por la alcaldía podría acelerar el éxodo de residentes y negocios de Nueva York, un fenómeno ya creciente por el alto costo de vida y los impuestos.

Es importante subrayar que, incluso si Mamdani ganara las elecciones, ni el alcalde de Nueva York ni el Concejo municipal tienen la facultad de imponer cambios en el salario mínimo, pues esa autoridad recae en el Departamento de Trabajo del Estado.