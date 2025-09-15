Hochul se alinea con la izquierda radical y respalda a Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York

Publicado por Sabrina Martin 14 de septiembre, 2025

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este domingo su respaldo a Zohran Mamdani, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. La decisión, publicada en un artículo de opinión en The New York Times, otorga al socialista demócrata de 33 años un aval de gran peso dentro del partido y llega en un momento de intensas tensiones internas.

En su texto, Hochul reconoció que mantiene discrepancias con Mamdani, especialmente en materia fiscal y política exterior, pero según ella, comparten el compromiso con la seguridad en los vecindarios y la asequibilidad de la ciudad. El apoyo de la gobernadora representa un giro significativo, ya que hasta ahora había evitado pronunciarse a favor del candidato, pese a la presión del ala progresista del Partido Demócrata.

Contexto político y presiones internas

Hochul, que busca un segundo mandato completo el próximo año, enfrenta la necesidad de afianzar a una base cada vez más inclinada hacia la izquierda. La victoria sorpresiva de Mamdani en las primarias de junio y el empuje progresista dentro del partido la colocaron bajo presión. Sectores demócratas exigían que se sumara al respaldo que aún niegan figuras nacionales como Chuck Schumer o Hakeem Jeffries.

La contienda ha ganado aún más atención luego de la intervención del presidente Donald Trump, cuyo equipo exploró fórmulas para convencer al alcalde Eric Adams de abandonar la contienda y abrir espacio a un regreso de Andrew Cuomo. Adams, sin embargo, descartó apartarse, mientras que Mamdani aparece al frente en las encuestas y Cuomo se mantiene rezagado por varios puntos.

Diferencias en la agenda

El apoyo de Hochul no implica alineamiento total con la agenda de Mamdani. La gobernadora rechaza su propuesta de aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos para financiar transporte gratuito y cuidado infantil universal, medidas que, de cualquier modo, requerirían aprobación en Albany.

Tampoco coincide con sus posiciones frente a Israel. Mamdani ha reiterado su rechazo frontal al Estado judío, incluso llegando a declarar que arrestaría al primer ministro Benjamin Netanyahu si visitara Nueva York. Hochul, en contraste, se ha definido como firme defensora de Israel.