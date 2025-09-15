Trump exige una gran rebaja de las tasas de interés antes de la reunión de la Reserva Federal

Publicado por Alejandro Baños 15 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump volvió a exigir un gran recorte en las tasas de interés antes de que se produzca la reunión monetaria de la Reserva Federal, programada para este martes y este miércoles.

A través de un mensaje publicado en su plataforma, Truth Social, Trump continuó presionando al banco central, instando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a que acometa un recorte mayor al que tenía pensado.

"Debe bajar los tipos de interés ahora mismo, y más de lo que tenía en mente. ¡La vivienda se disparará!", escribió Trump, haciendo alusión a Powell, al que volvió a llamar como "demasiado tarde".

Según informó AFP, el mercado tiene previsto un recorte de unos 25 puntos básicos nada más termine la reunión el miércoles. Powell acapara la atención por los comentarios que pueda hacer nada más concluya el encuentro.

De confirmarse el recorte de las tasas de interés, sería el primero de 2025.

Desde que regresó a la Casa Blanca como presidente, Trump ha insistido en la necesidad de rebajar los tipos de interés. Hasta el momento, Powell no ha cedido, lo que ha derivado en tensiones entre Washington y el banco central.

Sin embargo, a finales de agosto, el presidente de la Reserva Federal dejó caer que aplicaría un recorte en las tasas, aunque advirtió de ciertos riesgos que podrían producirse si toma tal decisión.