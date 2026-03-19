“César Chávez era el ídolo de los demócratas; ahora habrá que ver qué dicen”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al exvicegobernador de California Abel Maldonado sobre las recientes revelaciones relacionadas al histórico líder izquierda y demócrata César Chávez, quien presuntamente habría abusado de menores de edad.

“Si no habrá hipocresía, los calles que tienen los nombres de César Chávez deberían quitarlo igual que las estatuas en el Capitolio de Sacramento. Esto para mí es increíble. Es increíble lo que estoy viendo y lo que estoy oyendo. […] Esto es algo grave y enorme para la comunidad latina y mexicana aquí en California. Los demócratas de California y Arizona ponían a César Chávez como un ídolo, pero ahora hay que ver que van a decir porque lo que ha salido es algo muy grave. […]

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.