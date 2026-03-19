Publicado por Santiago Ospital 19 de marzo, 2026

El senador Markwayne Mullin obtuvo el visto bueno de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado para tomar las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El nominado de Trump obtuvo la aprobación gracias al voto positivo del demócrata John Fetterman, quien inclinó la balanza 8-7.

Mullin cosechó un voto negativo de las filas del Partido Republicano. Fue del presidente del comité, Rand Paul, quien en una audiencia del día anterior reprochó a su colega los comentarios que había hecho en su contra -lo llamó "serpiente" y supuestamente dijo que comprendía por qué un vecino lo había agredido- y cuestionó si tenía el temperamento adecuado para dirigir el departamento. Mullin niega haber justificado el ataque en 2017, y afirma que solo pretendía explicar lo sucedido.

Fetterman y Mullin aparte, los otros senadores votaron según líneas partidistas. En su audiencia de confirmación, el elegido por la Casa Blanca para reemplazar a Kristi Noem delineó cómo sería su DHS, incluyendo una reestructuración del departamento y una revisión de gastos recientes. También prometió una gestión más discreta, asegurando que su agencia no acapararía los titulares. ""Mi objetivo a los seis meses es que no seamos noticia principal todos los días", dijo a los senadores. "Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí, que los estamos protegiendo".

También se mostró dispuesto a exigir órdenes judiciales para las operaciones de control migratorio, una exigencia clave de los demócratas en las negociaciones de financiación en curso. Su postura podría abrir el camino a un posible proyecto bipartidista para financiar al DHS, que lleva operando ya más de un mes sin una financiación completa.

Los líderes republicanos tienen previsto someter la propuesta a votación en el pleno del Senado ya la próxima semana, donde se espera que le resulte más fácil que en la comisión, según AFP.