Los republicanos en el Senado bloquean una resolución demócrata para frenar la ofensiva de Trump contra Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de marzo, 2026

Los republicanos del Senado bloquearon este miércoles un intento de los demócratas de avanzar una resolución de poderes de guerra destinada a frenar la campaña militar del presidente Donald Trump contra Irán. Los legisladores votaron 47-53 en contra de sacar la medida del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con el senador Rand Paul como el único republicano rompiendo filas para respaldar la resolución liderada por los demócratas, y el senador del Partido Demócrata John Fetterman como el único de la bancada izquierdista en oponerse.

Sobre el rechazo a la resolución, el senador republicano Lindsey Graham aseguró que la propuesta de los demócratas limitaría de forma indebida la autoridad presidencial. “Lo que no podemos hacer, en mi opinión, es convertirnos en el comandante en jefe. No se puede tener a 535 personas convirtiéndose en el comandante en jefe y eso es lo que hace la Ley de Poderes de Guerra. Después de 60 días, si el Congreso no aprueba, la acción militar se detiene”, dijo, en referencia al número total de miembros del Congreso.

Los demócratas seguirán forzando votaciones sobre resoluciones similares

Los líderes demócratas que apoyan la propuesta afirman que la guerra en Irán se está intensificando rápidamente y está poniendo en riesgo tanto al personal estadounidense como a civiles. El senador Cory Booker, quien presentó la iniciativa, advirtió que la situación está empeorando en múltiples regiones. “Las sedes diplomáticas de Estados Unidos y las instalaciones militares en Medio Oriente están bajo ataque constante. La guerra se ha expandido y ahora afecta al menos a 15 países diferentes, desde las bases de nuestros aliados europeos hasta nuestros aliados en la región”, dijo Booker en el pleno del Senado.

La medida fue llevada al pleno bajo los procedimientos acelerados de la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Los demócratas han indicado que planean seguir forzando votaciones sobre resoluciones similares para mantener la presión sobre los republicanos y sostener el debate sobre la guerra. La votación se produce tras un resultado casi idéntico a principios de este mes, cuando una resolución separada liderada por el senador Tim Kaine fracasó por el mismo margen de 47-53.

Si bien los republicanos se han unido en gran medida en contra de los intentos de limitar los poderes de guerra de Trump mientras las fuerzas estadounidenses siguen involucradas en combates activos, cinco senadores republicanos respaldaron a principios de año una resolución separada para limitar una posible acción militar contra Venezuela tras la operación que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Estos senadores fueron Susan Collins, Lisa Murkowski, Josh Hawley, Todd Young y Paul.