La inflación sube a 2,9% interanual en agosto, en línea con las expectativas
La inflación se ubicó en 2,9% en agosto, su nivel más alto desde enero, según datos oficiales publicados el jueves. No obstante, los analistas creen poco probable que esto evite que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.
El índice de precios al consumidor (IPC) repuntó al 2,9% en agosto frente al 2,7% de julio en la medición internaual, según el Departamento de Trabajo. La cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas, mientras que los efectos de los aranceles no han tenido el impacto que preveían los expertos.
De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, en tasa mensual, el IPC subió un 0,4%, por encima del 0,2% de julio y de las previsiones del 0,3%.
El índice de la vivienda subió un 0,4% y ejerció la mayor presión al alza. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 3,1%, igual que en julio y en el máximo de febrero, mientras que el IPC subyacente subió un 0,3% intermensual, igualando el ritmo de julio y las previsiones del mercado.
Recorte en los tipos de interés
Este sería su primer recorte de tasas desde diciembre, tras meses de presión por parte de Trump.
Las autoridades han mantenido las tasas sin cambios este año mientras monitoreaban los efectos de los aranceles sobre la inflación.