Takaichi reafirma la alianza de Japón con Trump mientras el presidente pone a Pearl Harbor sobre la mesa

Publicado por Diane Hernández 19 de marzo, 2026

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, viajó a Washington este jueves para reforzar la histórica alianza con Estados Unidos en medio de crecientes tensiones en el Medio Oriente y presiones de la Casa Blanca para que Japón y otros aliados colaboren en la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz.

Afrontando la presión de Trump por Ormuz

La visita de Takaichi se produjo en un contexto delicado: el presidente Donald Trump ha estado presionando a aliados —incluyendo a Japón— para que contribuyan más activamente a un esfuerzo internacional por garantizar la libre navegación a través del estrecho de Ormuz, una ruta marítima crítica por donde transita gran parte del petróleo mundial.

Si bien seis países, incluido Japón, emitieron un comunicado conjunto expresando apoyo general a la idea de una coalición internacional para proteger la zona, no se concretó ningún compromiso firme de desplegar recursos navales.

Takaichi señaló que Tokio se opone al desarrollo de armas nucleares por parte de Irán y lleva a la mesa diplomática su disposición a dialogar con socios globales para alcanzar objetivos comunes, aunque los detalles de cualquier contribución japonesa aún no están claros.

La alianza ante el reto legal y constitucional japonés

Japón enfrenta límites legales en cuanto al despliegue de sus fuerzas militares en operaciones de combate fuera de defensa directa de su territorio, una restricción establecida por su constitución de posguerra. Esto complica cómo puede apoyar un posible esfuerzo en el estrecho de Ormuz sin violar esa política pacifista.

Antes de la reunión, Takaichi tenía previsto explicar a Trump las líneas rojas legales de Japón respecto a cualquier despliegue potencial en Oriente Medio, subrayando que cualquier participación debe ajustarse al marco constitucional japonés.

Un comentario histórico que no se vio venir

Durante la comparecencia pública conjuntas con Takaichi, Trump hizo alusión al ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, cuando defendió su decisión de no informar con antelación a aliados sobre el ataque estadounidense contra Irán. Las palabras del presidente —"¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?"— generaron una reacción visible de incomodidad por parte de la primera ministra.

Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la marina estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El país nipón se rindió en 1945 tras ser blanco de las dos primeras y últimas bombas atómicas usadas en la historia, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que causaron 214.000 muertos.

Alianza renovada pero con retos estratégicos

A pesar de las tensiones, ambos líderes destacaron la importancia de la relación bilateral y expresaron su deseo de fortalecerla en áreas como comercio, seguridad y cooperación económica. Trump elogió a Takaichi como una "mujer popular y poderosa" y reafirmó la necesidad de que Japón dé un paso adelante en los esfuerzos globales, especialmente dada su alta dependencia de energía que transita por el estrecho.

El contexto global —con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la importancia del estrecho de Ormuz para la estabilidad energética mundial— coloca a Japón en una posición compleja, en la que debe equilibrar su compromiso con Estados Unidos, sus propios límites constitucionales y sus relaciones regionales.