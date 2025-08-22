Powell cede y deja abierta la puerta a una rebaja de los tipos de interés

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de agosto, 2025

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que está dispuesto a aplicar una rebaja en los tipos de interés, pese a que advirtió de ciertos riesgos podrían originarse.

"Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo Powell durante el Simposio de Política Económica de Jackson Hole, en declaraciones recogidas por AFP.

"Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores", añadió el presidente de la Reserva Federal.

Durante su discurso, Powell hizo alusión a la gestión económica del presidente Donald Trump -con quien mantiene una tensa relación desde hace semanas-, en especial a la política comercial llevada a cabo por la Administración.

"Los efectos de los aranceles en los precios al consumidor ya son claramente visibles" y podrían ser aún más graves en los próximos meses, dijo Powell.

Para el presidente de la Reserva Federal, existe una gran incertidumbre sobre el momento y la magnitud de los efectos de la subida de las tasas aduaneras.

"No permitiremos que un aumento puntual del nivel de precios se convierta en un problema de inflación persistente", concluyó.