Trump nominó a Stephen Miran, uno de los arquitectos de su política comercial, para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal

Publicado por Joaquín Núñez 7 de agosto, 2025

Donald Trump anunció a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Si bien se habían especulado con muchos nombres para llenar la vacante hasta enero del 2026, el presidente se decantó por uno de los arquitectos de su agenda comercial.

En caso de ser confirmado por el Senado, Miran cumplirá con lo que queda del mandato de la actual gobernadora de la FED, Adriana Kugler, hasta el 31 de enero del próximo año. Cumplido ese plazo, el presidente podrá nombrar un reemplazo para los próximos 14 años.

"Es un gran honor para mí anunciar que he elegido al Dr. Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto que acaba de quedar vacante en la Junta de la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026. Mientras tanto, seguiremos buscando un sustituto permanente. Stephen tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y prestó servicios con distinción en mi primera administración", expresó el presidente.

"Ha estado conmigo desde el comienzo de mi segundo mandato y su experiencia en el mundo de la economía es incomparable. Hará un trabajo excelente. ¡Enhorabuena, Stephen!", añadió.

En cuanto a la experiencia de Miran, es doctor en economía por la Universidad de Harvard y fue asesor del exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin. También es uno de los principales arquitectos de la política comercial del presidente. A finales del 2024, escribió un artículo titulado 'A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System', explicando cómo Estados Unidos podría utilizar los aranceles de una forma innovadora.