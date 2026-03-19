Hallan el cuerpo de un joven estadounidense desaparecido en el puerto de Barcelona

Publicado por Diane Hernández 19 de marzo, 2026

El cuerpo sin vida de un joven estadounidense de 20 años, identificado como James Paul Gracey, ha sido localizado este jueves en aguas próximas al litoral de Barcelona, tras permanecer desaparecido en España desde la madrugada del martes.

Según informa The Objective, citando a otro medio, el hallazgo se produjo alrededor de las 18:00 horas durante un operativo de búsqueda llevado a cabo por la unidad marítima de los Mossos d'Esquadra. El cadáver fue encontrado a unos cuatro metros de profundidad en la zona del Port Olímpic.

La familia del joven, que se había desplazado recientemente a la ciudad, ya ha sido informada del desenlace.

Un estudiante de la Universidad de Alabama

James Gracey, conocido como Jimmy, era estudiante de la Universidad de Alabama y se encontraba en Barcelona junto a un grupo de amigos. Había viajado para visitar a conocidos y tenía previsto regresar a Estados Unidos este sábado.

De acuerdo con la información publicada, el joven fue visto por última vez en las inmediaciones de la discoteca Shoko Barcelona, ubicada en el frente marítimo, desde donde se dirigió hacia la playa.

Un día antes del hallazgo del cuerpo, los agentes localizaron su cartera flotando en el mar, lo que permitió delimitar la zona de búsqueda. Desde ese momento, los equipos de buceo centraron sus esfuerzos en un área próxima a la playa del Somorrostro, donde finalmente fue encontrado.

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.