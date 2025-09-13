Tributo a Charlie Kirk en Madrid: Abascal defiende la libertad frente a la izquierda global

Publicado por Sabrina Martin 13 de septiembre, 2025

El presidente de Vox, Santiago Abascal, dedicó este sábado un homenaje público al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en Utah.

En la inauguración de la cumbre Europa Viva 25, Abascal lució una camiseta con la palabra Freedom (Libertad), la misma que vestía Kirk en el momento de su muerte.

Un tributo cargado de mensaje político

Vox explicó que el gesto buscó reafirmar el compromiso del partido con “la defensa de la libertad frente al totalitarismo de la izquierda global”. La figura de Kirk, muy influyente entre jóvenes conservadores, fue recordada desde Madrid como símbolo de esa lucha.

Europa Viva 25: punto de encuentro internacional

El evento, organizado junto con la plataforma Patriots, congrega este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid, a representantes de la derecha europea y aliados internacionales. En este escenario, las referencias a Kirk estuvieron presentes desde el inicio.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, también dedicaron palabras a su memoria en declaraciones a los medios, alertando sobre los riesgos que, a su juicio, representa “la izquierda totalitaria”.