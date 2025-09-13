La Casa Blanca publica un vídeo en homenaje a Charlie Kirk, el "patriota intrépido"

Charlie Kirk en un evento en enero de este año AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 13 de septiembre, 2025

La Casa Blanca publicó el viernes un emotivo vídeo en su cuenta oficial de X con imágenes de la vida y trayectoria política de Charlie Kirk. En las secuencias se ve al joven activista conservador citando las Escrituras y hablando en diversos actos.

El homenaje está acompañado del mensaje: “En memoria de Charlie Kirk, un patriota intrépido y un hombre de fe inquebrantable que dedicó su vida a Estados Unidos".

El tributo también incluyó una frase de Kirk en la que invita a sus seguidores a mejorar la vida de los demás y a siempre buscar la libertad.

“Es más grande que tú, quiero que recuerdes que... es más grande que yo. Estás aquí para mejorar la vida de otra persona, la búsqueda de la libertad”.

El vídeo concluye con la voz del activista conservador hablando de la vida perfecta de Jesucristo y su posterior resurrección.

El cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA fue asesinado el miércoles en la Universidad del Valle de Utah mientras comenzaba su gira de conferencias American Comeback.