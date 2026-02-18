El senador demócrata Mark Kelly considera seriamente postularse a la presidencia en 2028

Publicado por Sabrina Martin 17 de febrero, 2026

El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, reconoció que está considerando seriamente la posibilidad de competir por la presidencia en 2028, aunque todavía no ha tomado una decisión formal.

En una entrevista con la BBC, el senador explicó que antes de tomar una decisión sobre su candidatura debe hablar con su esposa, Gabrielle Giffords, sus dos hijas y su hermano gemelo.

Explicó que el impacto personal de una campaña presidencial sería un factor central, especialmente por la exposición pública y las consecuencias para su entorno más cercano.

Añadió que el momento actual es complejo y que por eso considera la posibilidad con seriedad, aunque sin haber tomado aún una determinación final.

El trasfondo del conflicto con el Gobierno federal

Las declaraciones de Kelly se produjeron pocos días después de que un juez federal bloqueara al Departamento de Defensa para que no procediera con una degradación administrativa contra el senador.

De forma paralela, un gran jurado se negó a imputar a Kelly y a otros cinco legisladores demócratas por cargos de conspiración sediciosa, luego de que el Departamento de Justicia solicitara formalmente acusaciones.

El video que originó la controversia La disputa gira en torno a un video de 90 segundos grabado por Kelly junto a otros congresistas, en el que le dijeron a miembros de las Fuerzas Armadas que no están obligados a obedecer órdenes “ilegales”.

En esa grabación, Kelly afirmó que las leyes permiten rechazar instrucciones que violen el marco legal.

Tras la difusión del video, el presidente Trump calificó el contenido como un acto de conducta sediciosa y sugirió públicamente que los legisladores involucrados debían ser arrestados.



El esfuerzo de degradación militar

Luego de esa polémica, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, inició un proceso para revisar el grado de jubilación de Kelly, lo que habría reducido su rango como capitán retirado de la Marina y afectado su salario de retiro.

Kelly respondió con una demanda judicial, argumentando que la medida constituía una represalia inconstitucional por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Un juez federal, Richard Leon, ordenó bloquear temporalmente la degradación, al considerar que la Administración probablemente había violado sus derechos bajo la Primera Enmienda.

Hegseth anunció que la decisión será apelada.

Un escenario aún sin definiciones

Por ahora, confirmó únicamente que la posibilidad de 2028 existe y que será considerada."Nunca pensé que me encontraría aquí. Así que, obviamente, lo pensaré. Es una decisión seria. Simplemente aún no lo he hecho", afirmó.