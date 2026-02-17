Ohio, Georgia y Texas: Trump anuncia las primeras inversiones de Japón en industrias clave

Publicado por Joaquín Núñez 17 de febrero, 2026

Donald Trump anunció el inicio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón. Este supone una serie de inversiones por 550.000 millones de dólares en industrias estadounidenses clave, como energía, electricidad y minerales críticos. El presidente comunicó la noticia en sus redes sociales, donde describió el acuerdo como "histórico".

El presidente se reunirá el 19 de marzo con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien llegará a la Casa Blanca luego de haber recibido un fuerte respaldo electoral.

En cuanto al fondo de inversión, este inyectará capital en las industrias clave de Estados Unidos y es parte del acuerdo arancelario alcanzado en 2025. De acuerdo con este entendimiento, Trump accedió a reducir los aranceles a los automóviles japoneses, a establecer gravámenes del 15% a las importaciones del país asiático y a ampliar su acceso al mercado estadounidense. A cambio, el Gobierno de Takaichi se comprometió a hacer una inversión de 550.000 millones de dólares.

Según el presidente Trump, la primera ola de inversiones se destinará a una central eléctrica de gas en Ohio, un yacimiento de minerales críticos en Georgia y una planta de gas natural licuado en Texas.

"La escala de estos proyectos es tan grande que no podrían llevarse a cabo sin una palabra muy especial: ARANCELES. La central eléctrica de gas en Ohio (¡un estado en el que gané TRES VECES!) será la más grande de la historia, la planta de GNL en el Golfo de América impulsará las exportaciones y aumentará el DOMINIO energético de nuestro país, y nuestra planta de minerales críticos pondrá fin a nuestra ABSURDA dependencia de fuentes extranjeras", escribió el republicano en su cuenta de Truth Social.

A su vez, Trump aseguró que el acuerdo promete "revitalizar la base industrial estadounidense, crear cientos de miles de excelentes puestos de trabajo y fortalecer nuestra seguridad nacional y económica como nunca antes".

El anuncio llegó apenas días después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se reuniera en Washington DC con el ministro de Comercio de Japón, Ryosei Akazawa.