Hegseth despidió a un alto funcionario del Pentágono que trabajó como portavoz de Mark Milley

Publicado por Joaquín Núñez 17 de febrero, 2026

Pete Hegseth despidió al coronel Dave Butler de su cargo de jefe de asuntos públicos y asesor principal del Ejército. Se trata de otro cambio de nombres en el marco de los esfuerzos de la Administración Trump para renovar algunos altos cargos militares del Pentágono. En este caso, Butler se había desempeñado como portavoz principal de Mark Milley, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto entre 2019 y 2023.

Según informó The Washington Post, el secretario de Guerra le ordenó a Dan Driscoll, asesor militar del secretario del Ejército, que despidiera a Butler. La orden llegó poco antes de que Driscoll viajara a Ginebra, Suiza, para retomar el diálogo sobre la guerra de Ucrania.

"Agradecemos enormemente al coronel Dave Butler toda una vida de servicio en el Ejército de los Estados Unidos y a nuestra nación. Dave ha sido una parte integral de los esfuerzos de transformación del Ejército. Le echaremos de menos y le deseo sinceramente mucho éxito en su próxima jubilación tras 28 años de servicio", expresó al respecto Dan Driscoll, asesor militar del secretario del Ejército, en diálogo con el Post.

De acuerdo con el citado medio, el nombre de Butler estaba posicionado para recibir un ascenso, algo que se estancó en los últimos meses. No está claro su vínculo laboral con Milley, quien ha estado enfrentado a Donald Trump durante años, tuvo algo que ver con el estancamiento. Incluso Butler llegó a ofrecer retirar su nombre de la lista de ascensos.

"Fuentes cercanas al asunto afirmaron que el nombre de Butler aparecía en una lista de unas tres docenas de oficiales del Ejército aptos para ascender que debería haberse enviado a la Casa Blanca para su aprobación hace meses. Al parecer, su inclusión fue una de las razones por las que se retrasaron esos ascensos. Tras la directiva de Hegseth a Driscoll la semana pasada, según estas fuentes, Butler decidió presentar su solicitud de jubilación en lugar de retrasar los ascensos de sus colegas", señalaron.