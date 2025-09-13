El gobernador de Utah aseguró que su Administración tratará de castigar a Tyler Robinson con la pena de muerte

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de septiembre, 2025

El gobernador de Utah, Spencer Cox, comentó durante una entrevista este viernes en Fox News que su administración buscará que el asesino del activista conservador Charlie Kirk, Tyler Robinson, enfrente la pena de muerte tras el brutal acto cometido el pasado miércoles en la Universidad del Valle de Utah. El líder republicano añadió que se encontraba trabajando con el fiscal general del estado, Derek Brown, para que este sea el castigo a pagar. De igual forma, el gobernador explicó que la familia de Kirk tendría un papel en estas conversaciones, al argumentar que le parecía injusto que los familiares de las víctimas suelan quedar apartados de este tipo de proceso.

“Vamos a buscar la pena de muerte. Ya lo he dicho antes: estamos trabajando con el fiscal para tener lista esa información y que puedan proceder con ello. También diré que creemos firmemente que las víctimas deben tener un papel en estas conversaciones. Así que, en los próximos días, el fiscal estará conversando con la familia de Charlie. Siempre me preocupa que ellos se pierdan en todo esto,” comentó Cox durante la entrevista en la cadena conservadora.

Asimismo, el gobernador de Utah comentó: “Quiero asegurarme de que esta conversación no se trate de mí, sino realmente de la familia Kirk, de Erika, de sus hijos, y de los padres y la hermana de Charlie. Ese es, sin duda, el propósito aquí en el estado de Utah.”

Se presentarán cargos contra Robinson en las 48 o 72 horas

Si bien Cox había comentado el jueves por la noche que las autoridades de su estado estaban “trabajando con nuestros abogados para obtener todo lo que necesitamos… para poder buscar la pena de muerte” de Robinson, Brown comentó poco después del arresto del responsable del asesinato de Kirk que aún no estaba del todo claro si los fiscales buscarían la pena de muerte. “Puedo decir que, obviamente, es parte de la ley de Utah. Es una opción aquí, pero no es algo sobre lo que pueda hablar en términos de si jugará un papel en este caso”, detalló el fiscal.

Durante una entrevista con The Salt Lake Tribune, Brown explicó que los cargos contra Robinson serán presentados en las próximas 48 o 72 horas. El fiscal añadió que “Esas serán preguntas que creo se responderán muy pronto, pero de las que aún no puedo hablar. En esta situación, con este individuo que tenemos bajo custodia, simplemente no puedo comentar sobre los detalles, pero será algo que discutiremos con mucho más detalle”.