EEUU mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico

Publicado por Williams Perdomo 17 de febrero, 2026

Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de once personas. La información fue confirmada este martes por las fuerzas armadas estadounidenses.

Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", informó el Comando Sur en la red X.

Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

El anuncio en la red X incluye vídeos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad.

En los vídeos se puede ver a personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de los ataques.