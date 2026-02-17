EEUU mata a 11 supuestos narcotraficantes en nuevos ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico
Los ataques tuvieron lugar el lunes, y arrojaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", informó el Comando Sur en la red X.
Tres ataques en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes acabaron con la muerte de once personas. La información fue confirmada este martes por las fuerzas armadas estadounidenses.
Estados Unidos inició su campaña contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, y desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.
El anuncio en la red X incluye vídeos de los ataques contra las tres embarcaciones, dos de las cuales estaban inmóviles cuando fueron bombardeadas, mientras que una tercera navegaba a gran velocidad.
En los vídeos se puede ver a personas moviéndose dentro de dos de las lanchas antes de los ataques.
La lucha del Gobierno contra el narcotráfico
En ese sentido, Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, actualmente arrestado en Estados Unidos y acusado por cargos de narcotráfico.