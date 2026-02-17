Tricia McLaughlin dejará su cargo como portavoz del DHS

Publicado por Sabrina Martin 17 de febrero, 2026

Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejará la Administración del presidente Donald Trump la próxima semana. La salida fue confirmada públicamente por la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien destacó el papel de McLaughlin dentro del departamento.

Noem afirmó en X que McLaughlin sirvió con “dedicación, tenacidad y profesionalidad excepcionales” y que fue “fundamental” para avanzar en la misión de asegurar el país y proteger a los estadounidenses. Aunque expresó tristeza por su partida, señaló que el DHS está agradecido por su servicio y le deseó éxito en su próxima etapa.

Una salida pospuesta por la crisis

McLaughlin tenía previsto marcharse desde diciembre, pero decidió retrasar su salida en medio de incidentes de alto perfil que involucraron al DHS, según una persona informada sobre el proceso. Entre esos hechos figuran los tiroteos ocurridos en Minneapolis el mes pasado, en los que murieron Renee Good y Alex Pretti.

En el caso de Good, McLaughlin calificó públicamente lo sucedido como “un acto de terrorismo doméstico” y sostuvo que un agente del ICE realizó “tiros defensivos” después de que un vehículo fuera utilizado presuntamente contra las fuerzas del orden.

Defensora firme de la política migratoria

Durante su paso por el DHS, McLaughlin se convirtió en una importante defensora de las operaciones de control migratorio de la Administración Trump. Respaldó acciones de alto perfil de ICE en Minnesota y otros estados, y citó con frecuencia datos que mostraban un aumento de agresiones contra agentes federales de inmigración.

McLaughlin también sostuvo que quienes están bajo custodia de ICE reciben atención médica adecuada y un “estándar de atención más alto” que el de la mayoría de las prisiones en Estados Unidos.