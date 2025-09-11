Donald Trump recuerda a las víctimas del 11-S: “Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo”

Publicado por Carlos Dominguez /Verónica Silveri Pazos 11 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump conmemoró este jueves el aniversario del 11 de septiembre con una ceremonia solemne en el Pentágono, marcando 24 años desde los ataques terroristas que conmocionaron a Estados Unidos.

El presidente estuvo acompañado por la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Durante la ceremonia, se colocaron ofrendas florales y se leyó el nombre de las 125 víctimas que murieron dentro del Pentágono cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio. Además, se recordó a las 59 personas que iban a bordo del avión, también fallecidas en el atentado.

"Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo", dijo el líder republicano. "Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001".

En su discurso, Trump también resaltó la resiliencia del pueblo estadounidense frente al terrorismo y recordó la captura de Osama bin Laden como símbolo de la determinación nacional.

“Si atacan a los Estados Unidos, los perseguiremos y los encontraremos", dijo el presidente.

Donald Trump anunció igualmente que concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, el más alto honor civil de Estados Unidos. Esta decisión se produjo un día después de que Kirk fuera asesinado mientras pronunciaba un discurso en la Universidad de Utah Valley.

Miles de víctimas en EEUU

El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero fue testigo a través de los medios de comunicación de cómo Estados Unidos sufrió el mayor atentado terrorista de su historia.

Cuatro aviones comerciales secuestrados por la organización terrorista Al Qaeda –liderado por el hasta entonces casi desconocido Osama bin Laden– causaron el desplome de las icónicas Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y el colapso parcial del Pentágono en Washington DC. Un cuarto avión se estrelló en un campo abierto de Pensilvania.

Se sintió dolor no sólo por las 2.977 víctimas mortales y sus familias, sino por todos los heridos y por los individuos que trabajaban o vivían en las zonas afectadas, que fueron desalojados y no volvieron a sus hogares hasta varios meses después.

Sin embargo, el 11-S es también un símbolo de supervivencia. El memorial del World Trade Center que recuerda a las víctimas sintetiza los hechos ocurridos en el pasado y la capacidad de superación y avance de EEUU.

Al Qaeda

Al Qaeda es una organización terrorista yihadista fundada a finales de los años 80 por el millonario saudita Osama bin Laden. Primero funcionó como una red de apoyo logístico para fuerzas musulmanas que resistieron en Afganistán la invasión de Unión Soviética, y ya en los 90 se convirtió en una organización que reclutaba miembros en todo el mundo islámico.

Con la disolución de la Unión Soviética, Al Qaeda tenía un nuevo enemigo en la mira: Estados Unidos. Los motivos: el apoyo militar a Israel, la presencia norteamericana en bases militares de Arabia Saudita y lo que consideraba agresiones contra pueblos musulmanes.

Los hechos

El atentado fue perpetrado por 19 terroristas suicidas divididos en 4 grupos, que secuestraron cuatro aviones de aerolíneas comerciales.

Partiendo desde los aeropuertos de Boston, Washington-Dulles y Newark, los cuatro aviones secuestrados tenían en común el destino: California. Sus depósitos iban, pues, llenos de combustible. Según las cajas negras de los aviones, los secuestradores portaban cúteres, con los que mataron a las azafatas y a los pilotos.

El World Trade Center bajo ataqueZUMAPRESS.com / Cordon Press / Cordon Press.

Los primeros dos aviones secuestrados –de American Airlines y United Airlines– sobrevolaron la ciudad de Nueva York. El primero causó el terror al impactar en la Torre Norte a las 8:49 am. En dicho edificio, dos compañías con oficinas entre los pisos 93 y 105 perdieron a un millar de trabajadores. El impacto del segundo avión en la Torre Sur ocurrió sólo 17 minutos después.

En menos de dos horas se derrumbó la Torre Sur, es decir, la segunda en ser atacada. La Torre Norte se mantenía en pie, pero no por mucho tiempo. En cuestión de 30 minutos colapsó.

El tercer avión –de American Airlines– modificó su curso para impactar contra el Pentágono. Y el cuarto -de United Airlines- no consiguió impactar contra el Capitolio o la Casa Blanca gracias a la resistencia de los pasajeros y tripulantes que se enfrentaron al comando terrorista. Fue el que cayó sobre un campo de Pensilvania.

Balance de víctimas

El 11-S fue el ataque terrorista que más víctimas se ha cobrado. En las Torres Gemelas murieron unas 2.700 personas; en los aviones, 265 personas (incluyendo los 19 terroristas suicidas); en el Pentágono, 125 personas.

De los 750 miembros del Cuerpo de Bomberos que ingresaron a las Torres a atender a las más de 14.000 personas que había en ellas, 343 fallecieron aquel día y cerca de 250 quedaron con lesiones de por vida. En la lista de desaparecidos sigue habiendo 24 personas y los heridos los heridos se han estimado en 25.000.

Reacción de la Administración Bush

Un mes después de los atentados, con George W. Bush de presidente, empezó la llamada Guerra contra el Terrorismo con la invasión a Afganistán, donde rápidamente fueron derrocados los talibanes, acusados de proteger y dar refugio a Al Qaeda. En el año 2003, Bush coordinó con sus aliados la guerra de Irak, donde se derrocó al dictador Sadam Huseín.

En mayo de 2011, fuerzas especiales estadounidenses mataron a Osama bin Laden en un asalto sorpresa en su escondite de Pakistán. Diez años después, coincidiendo con el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Joe Biden dio por finalizada la intervención militar de EEUU en Afganistán: un retiro de tropas que sorprendió a la comunidad internacional por el regreso al poder de los talibanes.

El Programa de Salud del WTC podría desaparecer

El Programa de Salud del World Trade Center, diseñado para beneficiar a los equipos de rescate afectados por el atentado, presenta un déficit presupuestario que impediría la inscripción de nuevos participantes a partir de 2028 y reduciría los servicios para los actuales beneficiarios en 2029.

“Nuestra promesa de ‘no olvidar jamás’ no se trata solo de recordar, sino de actuar”, dijo el presidente general Edward Kelly. “Se trata de garantizar que los miles de bomberos y equipos de primera respuesta que respondieron a la llamada en la Zona Cero, y sus familias, sigan recibiendo la atención que necesitan sin cuestionamientos y sin interrupciones”.

Se estima que más de 50.000 personas han desarrollado enfermedades vinculadas al 11-S.