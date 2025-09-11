24 años después, aún no se ha celebrado el juicio del 11-S en Guantánamo, pero Hegseth se compromete a pedir la pena de muerte

Han 24 años desde los mortíferos atentados terroristas del 11-S y, sin embargo, el presunto cerebro del complot y sus cómplices recluidos en Guantánamo aún no han sido juzgados por sus crímenes. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró a Just the News que sigue firme en su decisión de aplicar la pena de muerte contra los terroristas de Al Qaeda.

19 terroristas de Al Qaeda estrellaron aviones secuestrados contra los edificios del World Trade Center ien Nueva York, el Pentágono, y un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania, después de que una revuelta de los pasajeros doblegara a los terroristas que controlaban ese avión. La factura de la carnicería ese día fue abultada: casi 3.000 personas.

Hegseth pide la pena de muerte: "El pueblo americano merece justicia"



"Me comprometo a pedir la pena de muerte para Khalid Sheikh Mohammed (KSM) y para todos los co-conspiradores del 11-S encerrados en el campo de detención de Guantánamo", declaró Hegseth a Just the News esta semana. "Estos terroristas salvajes merecen su día en juicio lo antes posible, y el pueblo estadounidense merece justicia por lo que hicieron el 11 de septiembre de 2001".

Sigue sin estar claro cuándo los presuntos conspiradores del atentado del 11-S -KSM y otros- podrían enfrentarse a un juicio capital, en parte debido a la cuestionada admisibilidad de sus confesiones al FBI tras el trato que recibieron mientras estuvieron bajo custodia de la CIA, así como debido a acciones tomadas por el Departamento de Defensa de Biden en las que a los conspiradores del 11-S se les ofrecieron acuerdos de culpabilidad a cambio de que se retirara la pena de muerte, sólo para que el entonces Secretario de Defensa Lloyd Austin intentara retirar los acuerdos.

El teniente coronel Michael Schrama, quinto juez militar encargado del caso del 11-S, está supervisando el procesamiento de KSM, Baluchi, bin Attash y Hawsawi. El coronel Thomas P. Hynes es responsable del caso contra bin al-Shibh, declarado no apto para ser juzgado en 2023..

El juicio de las comisiones militares, de celebrarse, tendría como jurado a un grupo de nueve miembros de las fuerzas armadas estadounidenses elegidos al azar de entre un grupo de oficiales en activo. Las comisiones militares son un híbrido entre un tribunal militar y un tribunal civil, autorizadas por la Ley de Comisiones Militares de 2009 después de que se declarara inconstitucional una configuración anterior.

Las "técnicas de interrogatorio mejoradas" de la CIA complican la continuación del juicio



KSM ha sido descrito como "el principal artífice de los atentados del 11-S" en el Informe de la Comisión del 11-S, y fue un estrecho aliado de Osama bin Laden. Actualmente está siendo juzgado en otra causa en la comisión militar estadounidense situada en la base naval estadounidense de Guantánamo. Ese caso implica a otros cuatro acusados: su sobrino, Ammar Baluchi, que supuestamente envió transferencias de dinero a los secuestradores dentro de Estados Unidos; el presunto entrenador de secuestradores Walid bin Attash; el presunto hombre del dinero de Al Qaeda Mustafa Hawsawi; y el líder de la célula alemana de secuestradores Ramzi bin al-Shibh.

KSM fue sometido repetidamente a simulacros de ahogamiento en numerosas sesiones mientras se encontraba bajo custodia estadounidense, antes de su traslado a la prisión de la base naval de EEUU en Cuba. El terrorista fue supuestamente sometido a 15 sesiones de ahogamiento en marzo de 2003 tras su captura en Pakistán.

En apoyo de KSM, la American Civil Liberties Union calificó Guantánamo de "mancha vergonzosa para nuestra nación" y afirmó en 2022 que "Guantánamo es un símbolo de injusticia racial y religiosa, abuso y desprecio por el Estado de derecho. La adopción por parte de nuestro gobierno de la tortura sistemática destrozó vidas, destrozó la reputación de este país en el mundo y comprometió la seguridad nacional."

Una cuestión clave sin resolver es la admisibilidad de las confesiones obtenidas por el FBI después de que la CIA sometiera a los conspiradores del 11-S a "técnicas de interrogatorio mejoradas." Los equipos de defensa han tratado de pintar el programa de interrogatorios de la CIA como sinónimo de tortura, y afirman que las confesiones obtenidas mediante interrogatorios "limpios" realizados por el FBI después de que los detenidos fueran trasladados a Guantánamo en 2006 deben ser desestimadas.

El debate sobre el programa de interrogatorios de la CIA duró años, y el Comité de Inteligencia del Senado, dirigido por los demócratas concluyó en 2014 que "no era un medio eficaz para adquirir inteligencia u obtener la cooperación de los detenidos" y que los interrogatorios "eran brutales y mucho peores de lo que la CIA representaba para los responsables políticos y otros." De los 119 presuntos terroristas bajo custodia de la CIA en algún momento, se sabía que 39 detenidos habían sido sometidos a alguna versión de las técnicas.

Pero los republicanos, así como los ex directores de la CIA George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden, se opusieron.

"No tenemos ninguna duda de que el programa de detenciones de la CIA salvó vidas y desempeñó un papel vital en el debilitamiento de Al Qaeda mientras el programa estuvo en funcionamiento", miembros republicanos del comité del Senado, escribieron, afirmando que las conclusiones del informe eran sesgadas.

La CIA, entonces dirigida por John Brennan, reconoció "deficiencias" y "errores" pero insistió en que el programa "ayudó a frustrar planes de atentados, capturar terroristas y salvar vidas." Más tarde, la agencia diría que "la inteligencia adquirida en estos interrogatorios ha sido una razón clave por la que Al Qaeda no ha logrado lanzar un atentado espectacular en Occidente desde el 11 de septiembre de 2001."

Mohammed confesó su papel de cerebro del 11-S y el asesinato de Danny Pearl



Mohammed declaró a Al Jazeera en 2002 que Al Qaeda se refería a los atentados como "Martes Santo" y se jactaba: "Los atentados fueron diseñados para causar el mayor número posible de muertes y estragos y ser una gran bofetada para Estados Unidos en suelo estadounidense. ... Nunca nos faltaron mártires potenciales. De hecho, tenemos un departamento llamado Departamento de Mártires." Fue capturado en Pakistán poco después.

KSM confesó haber planeado los atentados del 11-S en una declaración de marzo de 2007 ante el Ctribunal de Revisión del Estatuto de los Combatientes, diciendo: "Fui responsable de la operación del 11-S, de la A a la Z. Fui el director operativo del jeque Osama bin Laden para la organización, planificación, seguimiento y ejecución de la operación del 11-S.".

Cuando el juez, en una vista celebrada en 2008, le informó de que podía ser condenado a muerte por sus crímenes, Mohammed dio la bienvenida al "martirio" y dijo al juez: "En Alá confío." Dijo: "Esto es lo que deseo. Llevo mucho tiempo deseando ser martirizado". Desde entonces ha dado marcha atrás.

Mohammed también confesó haber planeado planes de asesinato contra el Papa Juan Pablo II y presidentes de Estados Unidos como Jimmy Carter, y dijo haber participado en otros atentados terroristas, entre ellos el atentado contra el World Trade Center de 1993 en el que murieron seis personas, el intento del "terrorista del zapato" Richard Reid en 2001 de hacer estallar un avión de pasajeros, y el atentado contra el club nocturno de Bali en Indonesia en 2002 en el que murieron 202 personas.

Además, KSM admitió el asesinato del periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl en 2002: "Decapité con mi bendita mano derecha la cabeza del judío estadounidense, Daniel Pearl, en la ciudad de Karachi, Pakistán. Para quien quiera confirmarlo, hay fotos mías en Internet sosteniendo su cabeza". Funcionarios del FBI y de la CIA habrían evaluado que una vena del brazo del hombre que aparece en el vídeo decapitando a Pearl coincide con la de KSM.

El caso del 11-S se ha retrasado año tras año



Mohammed está representado por el abogado defensor Gary Sowards, quiendefendió anteriormente al "Unabomber" Ted Kaczynski,que mató a tres personas en atentados con bomba durante un período de 17 años.

El contralmirante Aaron Rugh es el fiscal jefe para el caso de las Comisiones Militares contra los co-conspiradores del 11-S. El general de brigada Mark Martins había dirigido el equipo de la acusación durante muchos años, pero se jubiló en 2021.

Los casos del 11-S en Guantánamo han sido retrasados muchas veces tras decisiones desfavorables del Tribunal Supremo bajo la presidencia de George W. Bush y un esfuerzo abandonado por el presidente Barack Obama para juzgar a los hombres en un tribunal federal de Nueva York.

En su primer mandato, el presidente Donald Trump prometió mantener abierta la prisión,pero abierta o no, la pandemia del COVID-19 volvió a ralentizar los procedimientos en el tribunal de guerra.

El ahora ex juez militar que preside el caso del 11-S había programado en 2019 que el juicio de KSM y sus co-conspiradores comenzara en 2021, pero un cúmulo de factores -incluyendo la pandemia, el cambio de jueces y las negociaciones de los cargos perseguidas por la administración Biden- aseguraron que eso aún no ocurriera ni siquiera en 2025..

Biden intentó cerrar el centro

Cuando se le preguntó en febrero de 2021 sobre la anunciada intención de Biden de cerrar la prisión de Guantánamo,la entonces secretaria de Prensa de la Casa Blanca Jen Psaki dijo:"Ése es ciertamente el objetivo, y nuestra intención". Biden persistió en su intención durante todo su mandato.

Varios republicanos de la Cámara de Representantes que lucharon en la guerra global contra el terrorismodijeron a Austin en enero de 2021 que tenían "serias reservas" sobre el impulso para cerrar el campo de detención. Mientras tanto, más de seis docenas de demócratas de la Cámara de Representantes enviaron a Biden una carta en agosto de 2021 instándole a cerrar la prisión.

Durante las audiencias previas al juicio del 11-S celebradas en el tribunal durante el 20º aniversario de los atentados terroristas en septiembre de 2021, significativo la construcción para preparar un posible juicio se estaba acelerando en el "Campamento de Justicia" de la base naval a pesar de la promesa de Biden de cerrar el centro de detención.

El gobierno de Bidense negó a enviar un testigo para declarar en una audiencia del Senado liderada por los demócratas en diciembre de 2021 sobre el cierre del centro de detención, mientras los republicanos comparaban los esfuerzos de Biden para cerrar la prisión en Cuba con la desastrosa retirada estadounidense de Afganistán. Psaki reiteró en diciembre de 2021 que Biden"sigue absolutamente comprometido con el cierre de Guantánamo".

Los republicanoslucharon contra los esfuerzos de Biden para cerrar Guantánamo.Incluyó disposiciones en la Ley anual de Autorización de la Defensa Nacional que impedían el uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses y del Pentágono para trasladar a los detenidos a determinados países extranjeros, prohibía el uso de esos fondos de los contribuyentes para construir o modificar instalaciones dentro de Estados Unidos para alojarlos, (incluidos los hombres acusados de ser responsables del 11-S), y prohibía renunciar al control estadounidense sobre Guantánamo.

El Pentágono de Biden trató de retirar la pena de muerte de la mesa - y luego trató de dar marcha atrás

Los republicanos han criticado repetidamente y con dureza cualquier acuerdo con los acusados del 11-S que hubiera eliminado la pena de muerte, ya que la administración Biden se pasó años intentando llegar precisamente a un acuerdo de este tipo con los terroristas.

Los republicanos del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijeron en su momento que "la administración Biden está haciendo lo impensable: está considerando ofrecer a los terroristas que organizaron aquellos atentados, acuerdos de culpabilidad para eludir la pena de muerte" y que "estos terroristas mataron a miles de inocentes: merecen la pena de muerte."

Susan Escallier, que era entonces la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares, aceptó un acuerdo con KSM, bin Attash y Hawsawi el verano pasado que habría eliminado la pena de muerte a cambio de que asumieran la responsabilidad por su papel en el 11-S..

La Oficina del Fiscal Jefe y el Director del Programa de Asistencia a Testigos Víctimas de la Oficina de Comisiones Militares enviaron a finales de julio de 2024 una carta a las familias de las víctimas del 11-S alertándoles del acuerdo.

"Khalid Shaikh Mohammad, Walid Bin 'Attash y Mustafa al Hawsawi llegaron a acuerdos previos al juicio en este caso con la Autoridad Convocante. A cambio de la supresión de la pena de muerte como posible castigo, estos tres acusados han aceptado declararse culpables de todos los delitos imputados, incluido el asesinato de las 2.976 personas enumeradas en el pliego de cargos, y ser condenados posteriormente por un grupo de oficiales militares", decía la carta .

La carta del gobierno también decía que "Como parte del acuerdo previo al juicio, los Acusados también han aceptado un proceso para responder a las preguntas presentadas por los VFM en relación con sus funciones y razones para llevar a cabo los ataques del 11 de septiembre, en caso de que tenga alguna pregunta sin respuesta sobre los ataques que le gustaría que se respondiera."

The New York Times informó de que las familias de los fallecidos tuvieron reacciones encontradas, pero la reacción general del público se resumió cuando el Times citó a uno de los familiares: "Después del 11-S, todos dijimos: 'Nunca olvidéis'. Pues bien, lo olvidamos. Y no sólo lo olvidamos, sino que ya nos importa un bledo. Mucha gente sólo quiere que esto acabe de una vez".

Austin intentó hacer trizas los acuerdos de culpabilidad a principios de agosto de 2024. El coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, juez militar encargado del caso del 11-S en aquel momento, dictaminó en noviembre de 2024 que Austin no podía retirar el acuerdo de culpabilidad que se había ofrecido a los terroristas y que éstos habían aceptado. El juez ordenó que el procedimiento de acuerdo de culpabilidad siguiera adelante.

El Pentágono de Trump, a través del Departamento de Justicia, apeló el fallo de McCall, y primero recibió una suspensión de los acuerdos de culpabilidad a principios de este año. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia entonces se puso de parte del Pentágono en un fallo de 2-1.

El tribunal de apelación anuló la orden del juez militar en julio de este año, devolviendo el caso al tribunal de primera instancia. Según NPR, los acusados están explorando la posibilidad de una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo que presenta la posibilidad de un nuevo retraso.

Gitmo se ha vaciado en gran medida de terroristas, pero quedan conspiradores del 11-S

KSM y sus cómplices del 11-S se encuentran entre el número relativamente reducido de detenidos que permanecen en el centro de detención cubano. No se cree que hayan llegado nuevos detenidos a Guantánamo desde 2008.

The Guantánamo Docket, un proyecto de The New York Times, afirma que se calcula que 15 detenidos -incluido el presunto cerebro del 11-S- permanecen en Guantánamo de los aproximadamente 780 presuntos terroristas que pasaron por el centro de detención isleño desde 2002.

Entre los detenidos liberados durante la Administración Obama se encontraban cinco miembros talibanes de alto rango que formaron parte de un canje de prisioneros en 2014 que logró la liberación del ex soldado del Ejército y desertor Bowe Bergdahl. Todos los cinco de los llamados "Cinco Talibanes" eran nombrados a funciones clave en el gobierno talibán tras la toma del poder del grupo en agosto de 2021, según el rastreador Liderazgo talibán del Middle East Institute.

Después de que Bergdahl se declarara culpable de deserción y de poner en peligro a las tropas estadounidenses enviadas a buscarle, su rango fue degradado a soldado raso y se le concedió la baja deshonrosa. Bergdahl no fue condenado a prisión.

Más allá de la promesa de Hegseth de buscar justicia para las familias de las víctimas del 11-S, el secretario de guerraha iniciado una investigación para determinar la parte de culpa que le corresponde al Pentágono por lo que salió mal en 2021, afirmando: "Tenemos la obligación con el pueblo estadounidense y con los combatientes que lucharon en Afganistán de obtener la verdad, y lo haremos."

