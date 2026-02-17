La Administración Trump arremete contra Bélgica por la investigación sobre el mohel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de febrero, 2026

El embajador de Estados Unidos en Bélgica, Bill White, criticó el lunes lo que calificó de "acoso antisemita" de las autoridades locales a los mohels, practicantes de la circuncisión judía.

White, designado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, emprendió la inusual intervención en un mordaz post de 316 palabras en X, en el que parecía referirse a una investigación criminal que llevó el año pasado a redadas en los domicilios de varios mohels en Amberes.

El post iba dirigido al ministro belga de Sanidad, Frank Vanenbroucke, y en él se le reprochaba una supuesta predisposición antiamericana.

Los diplomáticos estadounidenses han expresado en el pasado su apoyo a la consagración de los derechos religiosos de las minorías en Europa y fuera de ella, pero rara vez comentan públicamente en tonos tan duros los asuntos internos de aliados occidentales como Bélgica. White escribió su post en medio de la preocupación por los planes de legislación para limitar la circuncisión no médica en Bélgica, dijo un líder de los judíos belgas a JNS bajo condición de anonimato.

"El antisemitismo es INACEPTABLE en cualquiera de sus formas, y debe ser erradicado de nuestra sociedad,", escribió White como prefacio del post, al que copió las cuentas de Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros.

"A Bélgica, en concreto, debéis abandonar la ridícula y antisemita 'persecución' ahora de las tres figuras religiosas judías (mohels) en Amberes! Están haciendo lo que se les ha enseñado a hacer durante miles de años", rezaba el texto, todo en mayúsculas.

La referencia a los mohels parece referirse a tres judíos religiosos que, en mayo, vieron cómo la policía allanaba sus domicilios por la denuncia de un judío local.

El denunciante, Moshe Aryeh Friedman, afirmaba que seis mohels, a los que identificó ante la policía, habían puesto en peligro a niños al chupar la sangre de los penes de bebés a los que habían practicado el ritual judío, costumbre conocida como metzitzá b'peh. Uno de los mohels negó estas afirmaciones en una entrevista concedida en mayo a JNS.

Prohibido en Bélgica

Bélgica es uno de los varios países europeos que han prohibido recientemente la shechita y su contrapartida islámica, la dabhiha o zabiha. Estos métodos religiosos de sacrificio, que exigen que los animales estén conscientes en el momento de la matanza, son criticados por los defensores de los derechos de los animales por considerarlos inhumanos.

Existe una controversia similar en torno a la circuncisión médica de niños. Sin embargo, a diferencia del sacrificio sin aturdimiento, esta práctica aún no se ha prohibido en ningún país europeo.

White continuó su post con una reprimenda al "ministro belga de Sanidad (muy grosero) Frank Vanenbroucke", como White lo describió.

"Debe adoptar una disposición legal que permita a los religiosos judíos ejercer sus funciones aquí en Bélgica. Se hace en todos los países civilizados como procedimiento legal. BÉLGICA es un país civilizado. Pongan fin a este acoso inaceptable de la comunidad judía aquí en Amberes y en Bélgica. Estamos en 2026, ¡tenéis que entrar en el siglo XXI y permitir a nuestros hermanos las familias judías en Bélgica ejecutar legalmente sus libertades religiosas!"

White ofreció entonces un relato de las conversaciones que había mantenido con Vanenbroucke, en las que el embajador sugería que el ministro de Sanidad había optado por no interferir en el caso para que se diluyera y resolviera por sí solo.

"Frank, no 'esperes a que este caso termine'. Usted me dijo que esta era su táctica furtiva en nuestra primera reunión, en la que se negó a darme la mano o a fotografiarse conmigo en su sala de conferencias, que lleva el nombre de nuestra GRAN Primera Dama Eleanor Roosevelt, porque estaba claro que no le gusta América, el país que luchó y donde decenas de miles de hijos de nuestra nación murieron por la libertad de Bélgica en dos ocasiones: en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. El mundo está mirando. América cuenta contigo para hacer lo correcto. Frank, deberías hacerlo AHORA para que este caso termine", escribió White.

White añadió que tenía previsto visitar Amberes la próxima semana para reunirse con los mohels y sus familias. "Frank, tú y Conner Rousseau deberíais venir conmigo", añadió White. Rousseau es el presidente del partido de izquierdas Vooruit, al que también pertenece Vanenbroucke.

"Es repugnante lo que les ha ocurrido a estos buenos hombres y a sus familias por vuestra inacción", dijo White.

