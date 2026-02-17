El régimen venezolano detiene a un experto petrolero estadounidense en pleno esfuerzo por reactivar el sector

Publicado por Virginia Martínez 16 de febrero, 2026

El régimen en Venezuela arrestó a Evanan Romero, un experto petrolero de 86 años con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, en un momento especialmente sensible para la industria energética del país. Su detención coincide con una nueva etapa de interacción con la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro, mientras Washington impulsa la reactivación del sector y la atracción de inversión extranjera.

Romero fue detenido el viernes en el aeropuerto de Maracaibo cuando se disponía a volar a Caracas para reunirse con empresas petroleras internacionales. Su captura interrumpió una agenda de encuentros con inversionistas y ejecutivos que, en los últimos meses, lo habían ubicado como una figura clave en contactos preliminares entre actores energéticos y la Administración estadounidense.

El arresto se produjo pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un contexto en el que la Casa Blanca ha intensificado su presión para la liberación de presos políticos y ha reiterado que la reconstrucción del sector petrolero venezolano dependerá de garantías jurídicas y políticas claras.

Arresto sin cargos formales

Desde una clínica privada en Maracaibo, donde permanece bajo vigilancia, Romero aseguró que fue detenido sin previo aviso ni notificación formal a sus abogados. Explicó que, al intentar abordar su vuelo, la orden de detenerlo “apareció en la computadora” del control aeroportuario.

Indicó que no ha sido informado de cargos concretos y que su primera comparecencia ante un tribunal de control fue pospuesta sin una decisión definitiva. Deberá permanecer a disposición judicial el miércoles.

Tras pasar la primera noche en instalaciones de Interpol en el aeropuerto, las autoridades permitieron que fuera trasladado a una clínica privada debido a su edad y condición médica. Permanece bajo custodia permanente, sin acceso a teléfono ni ordenador, y los gastos son asumidos por él mismo.

Un antiguo litigio como posible origen

Romero sostiene que nunca fue notificado de ningún procedimiento legal previo y atribuye su detención a un antiguo litigio administrativo vinculado a una inversión familiar. Según su versión, el conflicto fue resuelto en su favor por el Tribunal Supremo de Justicia.

Afirma que el antiguo socio del caso mantiene presuntos vínculos con el fiscal general Tarek William Saab, lo que explicaría la reapertura del expediente. También mencionó que se habría activado una alerta roja en su contra, aunque nunca tuvo restricciones para viajar a Estados Unidos o Europa.

Un perfil técnico con peso internacional la industria venezolana operaba con estándares internacionales. Entre 1996 y 1999 fue viceministro de Energía y Minas y miembro de la directiva de la petrolera estatal durante la llamada Apertura.

Desde su salida del país ha trabajado como consultor en Houston y mantiene vínculos con empresas y analistas en Estados Unidos y Europa.

Romero fue uno de los fundadores de INTEVEP, el centro de investigación y desarrollo de PDVSA , y ocupó la vicepresidencia ejecutiva durante años en que. Entre 1996 y 1999 fue viceministro de Energía y Minas y miembro de la directiva de la petrolera estatal durante la llamada Apertura.Desde su salida del país ha trabajado como consultor en Houston y mantiene vínculos con empresas y analistas en Estados Unidos y Europa.

Contactos con grandes petroleras

En meses recientes, su nombre apareció en medios estadounidenses especializados como uno de los consultores implicados en contactos preliminares entre la Administración Trump y compañías como Exxon y ConocoPhillips para explorar un eventual regreso a Venezuela. En esas conversaciones se habría debatido la compensación por activos expropiados y la asignación de nuevos bloques.

Además, forma parte de un comité de unos 400 extécnicos y exdirectivos de PDVSA que trabajan en propuestas para la reconstrucción institucional y operativa del sector bajo un nuevo Gobierno.

Señal de incertidumbre

El arresto introduce un nuevo factor de incertidumbre política en el proceso de reactivación petrolera. No solo afecta a un consultor de alto perfil, sino que también interrumpe canales de interlocución entre sectores técnicos, potenciales inversionistas extranjeros y una Administración estadounidense que busca reactivar el flujo de crudo venezolano hacia refinerías del Golfo.

La decisión judicial que se adopte en los próximos días será observada como un indicador del margen real para una transición ordenada y para el retorno de capital internacional al principal activo económico de Venezuela.