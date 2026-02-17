El senador Graham tranquiliza a Israel: Trump y Netanyahu piensan lo mismo sobre Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de febrero, 2026

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) se reunió el lunes con altos dirigentes israelíes y ofreció una rueda de prensa en Tel Aviv, centrándose en los esfuerzos para provocar un cambio de régimen en Irán. "La ofensiva para debilitar al régimen iraní y a sus apoderados está dando sus frutos", afirmó.

Graham dijo que el propósito de su visita era "asegurar al pueblo israelí" que no había luz de día entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando se trataba de Irán; "sobre qué hacer y cómo hacerlo."

"Estamos a punto de eliminar al mayor estado patrocinador del terrorismo en la región", dijo Graham, describiendo a Irán y su liderazgo como en "sus puntos más débiles desde 1979."

Trump está a sólo "semanas" de tomar una decisión sobre la mejor manera de lograr un cambio de régimen en la República Islámica, ya sea a través de la diplomacia o por medios militares, dijo.

"Ahora mismo hay dos líneas en el agua. Una es la línea diplomática, tratando de encontrar una manera de acabar con este régimen diplomáticamente que promueva nuestros intereses de seguridad nacional. La otra línea es la opción militar", dijo Graham. "Creo que el presidente Trump está buscando qué línea puede pescar el pez más grande. La conclusión es que estamos... semanas, no meses, en términos de toma de decisiones".

El senador dijo que espera que si no se puede encontrar una solución diplomática, entonces Estados Unidos e Israel "se comprometan en un gran esfuerzo" para apoyar al pueblo de Irán en su demanda de libertad y una vida normal.

"En cuanto al régimen iraní, eres débil por tus ideas. Eres débil por la forma en que tratas a tu pueblo. Sois débiles porque sois malvados", dijo Graham.

Reconoció que Irán puede causar daños si es atacado, pero el riesgo de no hacer nada, "de parpadear y desconectar", supera con creces el riesgo de un ataque de represalia iraní.

Si el régimen iraní sobrevive, entonces el ataque terrorista dirigido por Hamás del 7 de octubre de 2023 será una "ganancia estratégica para Irán, para el islam radical", dijo Graham. Pero si el régimen cae debido a la presión de Jerusalén, Washington y el pueblo iraní, será "el mayor cambio en Oriente Medio en 1.000 años."

"Tengo la esperanza de que la diplomacia pueda prevalecer todavía. De cualquier modo, nuestra cita con la historia, nuestra cita con el nuevo destino para Oriente Medio, está sobre nosotros", dijo. "Me voy de aquí confiado en la capacidad de Estados Unidos e Israel, si se les llama, para asestar un golpe decisivo al régimen iraní".

A primera hora del día, Graham se reunió por separado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar.

Sa'ar elogió al senador, calificándolo de "uno de los mayores amigos de Israel en Estados Unidos y en todo el mundo."

"Siempre es bueno reunirse con él, y así fue durante su actual visita a Israel. Lindsey posee una clara visión geopolítica, junto a una marcada dimensión moral respecto a nuestra región y más allá", tuiteó Sa'ar el lunes.

Graham ha sido un firme partidario del cambio de régimen en Irán. Al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el 13 de febrero, declaró a C-SPAN: "De vez en cuando, aparece alguien en la historia que está loco. ... Hitler quería una raza superior. El ayatolá quiere una religión superior... Este es mi objetivo: El ayatolá no estará al mando de Irán.

El 10 de febrero, Graham advirtió a los líderes de Irán que si continúan "en el curso en el que están, entonces creo que la declaración del presidente Trump de que la ayuda está en camino es cada día más real.".

©️JNS